TOKİ’den Hoca Ali Rıza kitabı

Türk resim sanatının en özel ve üretken ressamlarından Hoca Ali Rıza Bey, vefatının 88. yılında anıldı. Üsküdar’da doğan ve 20 Mart 1930’da vefat eden ressam için önce Karacaahmet’teki mezarı başında Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından tören düzenlendi. Mezarlık ziyaretinin ardından da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kültür Merkezi’nde geniş katılımlı bir panel gerçekleştirildi.

Programda, TOKİ öncülüğünde 2 cilt halinde hazırlanan ve Hoca Ali Rıza’nın bini aşkın eseri ve onun hakkında yazılmış yazıların yer aldığı kitabın tanıtımı yapıldı. Sultan 2. Abdülhamid tarafından “Nişan-ı Mecidi” ile ödüllendirilen ve 5 bine yakın eseri bulunan sanatçının resimlerinin bulunduğu bir sergi de etkinlik kapsamında izlenime sunuldu.

TÜRK RESMİNİN GURURU

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TOKİ Başkanı Ergün Turan, Hoca Ali Rıza Bey’in, İstanbul’a dair en özgün eserlerin sahibi olduğunu söyledi. Turan, TOKİ’nin kültür sanat dünyasına eserler kazandırdığını belirterek, “Hoca Ali Rıza Bey, ülkemizin gurur duyduğu ve her zaman duyacağı, gelecek nesillerimize de örnek gösterebileceğimiz en önemli ressamlardan biridir. Özellikle İstanbul’un mahallelerini, ahşap evlerini, semt yaşantılarını, sokaklarını, kahvehanelerini, orman ve deniz kıyılarını olağanüstü bir canlılıkla yaşatması beni derinden etkilemiştir” diye konuştu.

Hoca Ali Rıza Bey’in torunu Ahmet Cem Ener de konuşmasında, hazırlanan kitabın, bugüne kadar yapılanlara göre her açıdan üstün bir eser olduğunu dile getirdi.

İNSAN ODAKLI YAŞADI

Ener, Hoca Ali Rıza Bey’in açık havada çalışmayı sevdiğine dikkati çekerek, “Dedem ikram etmesini seven bir insan. Resimlerinde de görürsünüz, insan odaklı yaşar. Dedem her şeyden önce iyi bir Müslüman ve Türk bir insandı. Muhteşem bir ele sahip, sevecenlik abidesiydi” değerlendirmesinde bulundu.Kitabın editörü Ömer Faruk Şerifoğlu da Hoca Ali Rıza Bey’in Türk sanat tarihinde uzun zaman hor görülmüş bir ressam olduğunu anlattı.

Şerifoğlu, Hoca Ali Rıza’nın Batı’dan etkilenmesi gerektiği kadar etkilendiğini ama asıl Batılı sanatçıların kendisinden fazlaca etkilendiğini belirtti. Prof. Dr. İsmail Kara ise, büyük sanatkarların kendi dönemini iyi yansıtan ve geleceği de görerek yorum yapan insanlar olduğunu söyledi. Kara , “Hoca Ali Rıza gibi büyük sanatkarlar çağlayanlara benzetilebilir, bunlar haykırırlar. Bir kısmı ise durgun sulara benzer. İnşallah memleketimizin bu büyük değerleri, sanatkarları ve yorumcuları bu kitaplar vesilesiyle biraz daha Türk insanının derinleşmesine vesile olur” şeklinde konuştu.