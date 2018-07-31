Tom Jones Antalya'da hayranlarıyla buluştu
Antalya'da konser veren İngiliz sanatçı Tom Jones, sevilen şarkılarını seslendirdi.
- AA
İngiliz sanatçı Tom Jones, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Resort Otel'de sahneye çıktı.
Konserde 21 şarkı seslendiren Jones, izleyicilerle de sohbet etti.
Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Jones'u yerli ve yabancı turistler izledi.
Kulisin duvarlarını siyah perdeyle kaplattı
Ünlü sanatçının konsere çıkmadan önce kulis odasının zeminine halı serdirdiği ve duvarlarını da boydan boya siyah perdeyle kaplattığı belirtildi.
1960'lı yılların ortalarından bu yana popüler müziğin hemen her türünde şarkı söyleyen Jones, 2012'de İstanbul'da konser vermişti.
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