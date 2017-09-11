Topkapı’daki eserleri Çin’de bile görmedim

Resmi temaslarda bulunmak üzere Çin’e giden Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, mevkidaşı Lou Şugang ile görüştü. Samimi bir havada geçen toplantıda iki ülke arasındaki kültür ve turizm konuları ele alındı.

2018 Türkiye yılı olacak

Sohbet esnasında, Topkapı Sarayı’nda sergilenen porselenleri incelediğini kaydeden Çin Kültür Bakanı Luo Şugang, “Çin porselen ülkesi olarak bilinir ancak ben Topkapı’da sergilenen eserleri Çin’de bile görmedim. Bu eserlerin İpek Yolu’nun izdüşümü olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Bakan Luo, gelecek yıl “Türkiye Yılı” olması dolayısıyla büyük bir etkinlik yapacaklarını belirtti.

Kültür yumuşak güç

Çin ve Türkiye arasındaki ilişkileri ve iş birliğini güçlendirmek için güçlü bir irade olduğunu vurgulayan Numan Kurtulmuş da, “Turizm alanında iş birliklerimizi güçlendirmeliyiz. Bütün bu iş birliklerini güçlendirecek yumuşak güç, kültür ve turizm alanıdır. Çin’de gelecek yılın ‘Türkiye Turizm Yılı’ olarak ilan edilmesi Kültür ve Turizm Bakanlığının en önemli projesidir” diye konuştu.

Kurtulmuş “Bu yıl sonunda 200 bin Çinli turistin Türkiye’yi ziyaret etmesini bekliyoruz. Fakat bu rakam yeterli değil, bu sayının bir milyon olmasını istiyoruz” dedi. Bakan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da desteklediği “Türk-Çin Üniversitesi”nin kurulmasının büyük önem taşıdığını dile getirerek iki bakanlığın bu konu üzerinde hassasiyetle durması gerektiğini söyledi.