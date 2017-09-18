Toronto Film Festivali'nde kazananlar belli oldu

Bu yıl 42'incisi düzenlenen Toronto Uluslararası Film Festivali'nde (TIFF) ödül alan eserler belli oldu.

Yarışma kategorisi bulunmayan festivalde izleyicilerin oylarıyla belirlenen ve en büyük ödül olan "Halkın Seçimi Ödülü"nü bu yıl, Martin McDonagh'ın "Missouri, Ebbing Dışında Üç Reklam Panosu" isimli filmi kazandı.

Daha önceki yıllarda "Halkın Seçimi Ödülü"nü alan birçok filmin, değişik dallarda Oscar kazanması nedeniyle Oscar’ın habercisi olarak görülen Toronto Uluslararası Film Festivali’nde, "Geceyarısı Çılgınlığı Seyirci Ödülü"nü Joseph Kahn’ın yönettiği "Bodied" isimli film aldı.

Festivalde "Halkın Seçimi Belgesel Ödülü"nü ise Agnes Varda’nın "Faces Places" isimli belgeseli kazandı.

Festivalde ödül kazanan diğer bazı yapımlar ise şöyle:

Toronto Platformu Ödülü: Warwick Thornton'un yönettiği "Sweet Country",

Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonunun Discovery Ödülü: Sadaf Foroughi'nin yönettiği "Ava"

En İyi Uluslararası Kısa Film Short Cuts Ödülü: Niki Lindroth von Bahr’ın yönettiği "Min Börda" (Burden),

En İyi Kanadalı Kısa Film Short Cuts Ödülü: Marc-Antoine Lemire'in yönettiği "Pre-Drink"

470 bin kişi ziyaret etti

Yaklaşık 470 bin kişinin ziyaret ettiği Toronto Uluslararası Film Festivali'nde, 74 ülkeden 255 uzun, 84 kısa metrajlı film gösterildi.

Toronto Uluslararası Film Festivali'nde Türkiye, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da film marketine katılarak sektörel tanıtım gerçekleştirdi. Film marketi kapsamındaki iki özel gösterimde Türkiye’nin 2018 resmi Oscar adayı filmleri "Ayla" ile "Buğday" sinemaseverler ve sektör temsilcileri ile buluştu.

Festival, gelecek yıl 6-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.