Trabzon'un 4 bin yıllık tarihi ilgi görüyor

Trabzon'un tarihi geçmişine yönelik 7 bin 88 materyal ile Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait görsellerin sergilendiği "Tarih Müzesi"ni yılın ilk iki ayında 5 bin 300 kişi ziyaret etti.

Ortahisar ilçesindeki tarihi binada hizmete sunulan ve bölgenin en kapsamlı belge ve arşiv niteliğini taşıyan müze, kentin 4 bin yıllık geçmişine ışık tutuyor.

Kültür, sanat, yaşam, spor ve basın hayatına dair 7 bin 88 materyal ile Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait çeşitli görsellerin sergilendiği müzede, her yönüyle Trabzon'u anlatan 400 kitap da yer alıyor.

Ziyaretçi potansiyeli her geçen gün artan müze, yılın ocak-şubat döneminde 5 bin 300 kişiyi ağırladı.

"Trabzon kültürel ve tarihi ögeleriyle de dikkati çekiyor"

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı açıklamada, Osmanlı padişahlarından Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, Yavuz Sultan Selim'in valilik yaptığı, Kanuni Sultan Süleyman'ın doğup büyüdüğü Trabzon'da, Tarih Müzesi'nin de önemli bir potansiyel oluşturduğunu söyledi.

Trabzon'da turizmin yükselen bir değer olduğuna dikkati çeken Genç, Trabzon'un sahip olduğu doğal güzelliklerin yanı sıra zengin kültürel ve tarihi ögeleriyle de dikkati çektiğini ifade etti.

Genç, Tarih Müzesi'nin de bu kapsamda kentin 4 bin yıllık geçmişine ışık tuttuğunu vurgulayarak "Tarih Müzesi her geçen gün daha fazla ziyaretçi ağırlıyor. Yılın iki aylık döneminde müzemizi 5 bin 300 kişi ziyaret etti. Ziyaretçi potansiyelimizin yeni turizm sezonuyla yıl sonuna kadar daha da artacağına inanıyoruz" dedi.

Turizmi önemsediklerine işaret eden Genç, "Ortahisar Belediyesi olarak turizme yönelik her türlü çalışmanın destekçisiyiz. İnanıyoruz ki turizmden daha fazla pay alarak, geçen yıla oranla turist sayımızı artıracağız. Yaptığımız çalışmalarla da yaz turizm sezonuna hazırız" diye konuştu.