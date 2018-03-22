Travis İstanbul´a geliyor
Dünyaca ünlü Brit-rock grubu Travis, 8 Haziran´da İstanbul´da konser verecek.
- DHA
İskoçya´da 1990 yılında müzik hayatına başlayan ve Why Does It Always Rain On Me, Sing, Love Will Come Through, Side, Closer gibi hit parçalarıyla dünyaca ünlenen Travis, "Travis performing their album `The Man Who´ in full + other hits" turnesi ve Garanti Caz Yeşili Konserleri kapsamında 8 Haziran´da Zorlu PSM´de sahne alacak.
Grup, bu yıl 18´inci yaşına giren unutulmaz albümlerinden "The Man Who"da yer alan şarkıların yanı sıra klasikleşen soft rock hitlerini de müzikseverlerle buluşturacak.
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