Travis İstanbul´a geliyor

İskoçya´da 1990 yılında müzik hayatına başlayan ve Why Does It Always Rain On Me, Sing, Love Will Come Through, Side, Closer gibi hit parçalarıyla dünyaca ünlenen Travis, "Travis performing their album `The Man Who´ in full + other hits" turnesi ve Garanti Caz Yeşili Konserleri kapsamında 8 Haziran´da Zorlu PSM´de sahne alacak.

Grup, bu yıl 18´inci yaşına giren unutulmaz albümlerinden "The Man Who"da yer alan şarkıların yanı sıra klasikleşen soft rock hitlerini de müzikseverlerle buluşturacak.