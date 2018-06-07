TRT İstanbul Radyosu Müdürü Dr. Kenan Bölükbaş: Ötekileştirildiğini, yeterince ilgi gösterilmediğini düşündüğümüz yazarlarımızın üzerinden o tozu kaldırarak tekrar dinleyicilerimizle buluşturacağız

TRT İstanbul Radyosu'nun Harbiye'deki merkezinde gerçekleştirilen toplantıda AA muhabirine açıklamada bulunan TRT İstanbul Radyosu Müdürü Dr. Kenan Bölükbaş, usta şair Zarifoğlu'nun 1976 yılından 1987'ye kadar TRT'de görev yaptığını söyledi.

Bölükbaş, Zarifoğlu'nun 1983 ve 1987 yılları arasında ise TRT İstanbul Radyosu'nda çalıştığını belirterek, "O yıllarda ne hikmetse radyo oyunları yazmış olmasına rağmen, aynı zamanda bir radyo çalışanı olmasına rağmen bu eserleri bir türlü değerlendirilemiyor. Sanırım dönemle ilgili olsa gerek." dedi.

"C stüdyomuzu tekrar aktif hale getirdik"

Usta şaire bir vefa borcu olarak, eserlerini radyo tiyatrosu halinde dinleyicilerle buluşturacaklarını kaydeden Bölükbaş, şöyle devam etti:

"İstanbul Radyosu'nda uzun zamandır radyo tiyatrosu çalışmalarına yönelik bir çalışma da yapılmamış. Eski oyunlar yayınlanmaya devam ediyormuş. Bu bakımdan daha önce geçmişte kullanılan C stüdyomuzu tekrar aktif hale getirdik. Aynı zamanda TRT'ye yeni giren yardımcı prodüktör arkadaşlarımızın içinde tiyatroya meraklı olanlar vardı. Biz de tiyatro sevgilerini işe dönüştürebilecekleri böyle bir alan açtık."

Kenan Bölükbaş, ilk olarak Zarifoğlu'nun kaleme aldığı, aslanla tilki arasında geçen olayları birçok masalla anlatan "Katıraslan" adlı eserin seslendirmesine başladıklarını aktararak, şunları anlattı:

"Zarifoğlu'nun kaleme aldığı tiyatro oyunları daha önce Beyan Yayınları tarafından yayınlanmış. Fakat bu oyunların prodüksiyonu yapılmamış. Sadece Katıraslan eserinin prodüksiyonu yapılmış ama değerlendirmemize göre dönemin denetimi biraz sert davranmış bu metine ve birçok yeri çıkartılmış. Biz ise aslına sadık olarak Katıraslan'ı yeni bir kadroyla prodüksiyonunu gerçekleştiriyoruz. Tabii bu kitabın içinde kısa oyunlar da var. Bu kısa oyunlarda fantastik masalsı ögeler var. TRT İstanbul Radyosu olarak hayata geçirdiğimiz çocuk saati programında da Zarifoğlu'nun çocuklara yönelik oyunlarını önümüzdeki aydan itibaren yayınlanmaya başlayacağız."

"Mütefekkirlerin, yazarların eserlerini yeniden hatırlamak için bir fırsat oluşturmak istiyoruz"

Radyo tiyatrosu olarak Zarifoğlu'nun eserlerinin yanı sıra birçok yerli ve yabancı klasik eserin de radyodan yayınlanacağına işaret eden Bölükbaş, "Zarifoğlu'ndan sonra sırada klasik yapımlarımız var. William Shakespeare'in 'Hamlet' adlı oyununu 'Arkası Yarın' uyarlaması, ardından 'Küçük Prens' var bildiğiniz gibi çocuk klasiğiyle devam edeceğiz. Daha sonra yine bir Fransız klasiği olan 'Cyrano' ile devam edeceğiz. Tabii biz bütün yazarlarımızı da radyoya uyarlama yapmaya, yeni eserler göndermeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Projenin amaçlarına da değinen Bölükbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim kültür dünyamıza hitap ettiğini düşündüğümüz yazarların oyunlarını arka arka kayda almaya başlıyoruz. Ayrıca bu konuda ötekileştirildiğini, yeterince ilgi gösterilmediğini düşündüğümüz yazarlarımızın üzerinden o tozu kaldırarak tekrar dinleyicilerimizle buluşturacağız. Temel hedefimiz aslında bu. Burada yapmaya çalıştığımız şey sadece Zarifoğlu'na olan bir vefa değil. Cahit Zarifoğlu gibi radyo oyunları yazan değerli isimlerin, mütefekkirlerin, yazarların eserlerini yeniden hatırlamak için bir fırsat oluşturmak istiyoruz."

Yönetmenliğini Ali Düşenkalkar'ın üstlendiği projede, seslendirmeleri tiyatro oyuncuları Murat Şen, Aliye Uslu, Fulya Ergüneş, Uğur Arslanoğlu, Şerif Bozkurt, Emrah Eren, Ali Rıza Kubilay, Ekrem Tünge Denizmen ve Oya Ayşegül Prosciler gerçekleştiriyor.

Projenin yapımcıları arasında ise Nevim Yılmaz ve Emre Buruşuk yer alıyor.