Tuluhan Tekelioğlu yeni kitabını tanıttı

İnci Aksoy, Nur Batur, Belgin Akın, Ege, Nebil Özgentürk gibi davetlilerin de yer aldığı Zorlu Center, Le-Baron'da gerçekleşen gecede, kitabın içindeki kadın kahramanlardan Kars ın ilk kasın girişimcisi Nuran Özyılmaz, Bir plastik bardaklar öğrencilerine sevgiyi aşılayan müzik öğretmeni Ece Apaydın, propolisi keşfederek çocuğunun hayatını kurtaran gıda mühendisi Aslı Tanuğur da yer aldı.

Tuluhan Tekelioğlu; yaptığı açıklamada "Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin gerçekten bir umut filmine ihtiyacı olduğunu düşünerek ben ve ekibim bir yolculuğa çıktık, Kars'dan Adıyaman'a, Mersin'den İzmir'e, 9 farklı coğrafyada ki, 9 cesaretin kendisi olan kadını bulduk. Bu filmi yaptıktan sonra, istedim ki filme ulaşamayan insanlar kitabı okusunlar. Kitabı yazarken farkettim, bu kendi içime doğru yaptığım da bir yolculuk... özümüze ulaştığımızda cesareti keşfediyoruz. Her kadın cesaret geniyle doğuyor. Bunu ortayaçıkarınca enginlere sığmıyor, taşıyor. Ve bu cesaret bulaşıcı. Benden ona, tüm kadınlara taşınıyor. İsterim ki bu kitap, cesareti kelebek etkisiyle yaysın. Kadın varsa imkansız yoktur. Yeter ki harekete geç, görmek istediğin değişimin kendisi sen ol, yapabilirsin!" diye konuştu.

"Yapabilirsin" kitabının kahramanları olan kadınlar da Anlattıkları hikayelerle, herkesi bir kez daha büyülediler.

Kitabın çıkış günü, aynı zamanda Tekelioğlu'nun doğum günü olduğu için, dostları tarafından kitabının kapağı şeklinde hazırlanmış pasta sürprizi geceye renk kattı. Tüm davetlilerin çok keyifli vakit geçirdiği gece, doğum günü kutlamasının ardından son buldu.