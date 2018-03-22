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Türk Boston filmlerinin çıkarması

17. Boston Türk Film ve Müzik Festivali başladı. Etkinliğin dünkü açılışında, Tayfun Pirselimoğlu’nun ‘Yol Kenarı’ filmi gösterildi.

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Etkinlik 8 Nisan’da Sıtkı Can Ulkay’ın yönettiği ‘Ayla’ filmi ile sona erecek. ABD’deki en eski Türk film festivallerinden birisi olan etkinlik Türk sinemasının seçkin örneklerini ve yönetmenlerini bir kez daha Amerikalı seyirciyle buluşturdu. Festival programı, Fikret Reyhan’n 

“Sarı Sıcak”,  Ercan Kesal’ın “Fındıktan Sonra”, Reha Erdem’in “Koca Dünya”, Andaç Haznedaroğlu’nun “Misafir”,  Sıtkı Can Ulkay’ın “Ayla”,  Özgür Sevimli’nin “Murtaza”,  Sercan Sezgin’in “Nublu”, Yılmaz Erdoğan’ın “Ekşi Elmalar”,  Ahmet Boyacıoğlu’nun “Paranın Kokusu”,  Fatih Akın’ın “Paramparça”, Selçuk Aydemir’in “Ailecek Şaşkınız” ve Derviş Zaim’in “Rüya” adlı filmlerinden oluşuyor.     

ERCAN KESAL’A ÖDÜL

Bu yıl 12. kez verilen “Boston Türk Film Festivali Türk Sinemasında Mükemmellik Ödülü”nün bu yılki sahibinin aktör, yazar, senarist ve yönetmen Ercan Kesal olduğu açıklandı.      

 

 

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