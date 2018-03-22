Türk Boston filmlerinin çıkarması

Etkinlik 8 Nisan’da Sıtkı Can Ulkay’ın yönettiği ‘Ayla’ filmi ile sona erecek. ABD’deki en eski Türk film festivallerinden birisi olan etkinlik Türk sinemasının seçkin örneklerini ve yönetmenlerini bir kez daha Amerikalı seyirciyle buluşturdu. Festival programı, Fikret Reyhan’n

“Sarı Sıcak”, Ercan Kesal’ın “Fındıktan Sonra”, Reha Erdem’in “Koca Dünya”, Andaç Haznedaroğlu’nun “Misafir”, Sıtkı Can Ulkay’ın “Ayla”, Özgür Sevimli’nin “Murtaza”, Sercan Sezgin’in “Nublu”, Yılmaz Erdoğan’ın “Ekşi Elmalar”, Ahmet Boyacıoğlu’nun “Paranın Kokusu”, Fatih Akın’ın “Paramparça”, Selçuk Aydemir’in “Ailecek Şaşkınız” ve Derviş Zaim’in “Rüya” adlı filmlerinden oluşuyor.