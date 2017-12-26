Türk Dil Kurumu'ndan 'Türk Edebiyatı Tarihi Kitapları Sergisi'

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile TDK öncülüğünde başlatılan 2017 Türk Dili Yılı çalışmaları bütün hızıyla sürüyor. Eylül ayındaki 'Tarih Boyunca Türkçe Sözlükler Sergisi' ve Ekim ayındaki 'Dil Bilgisi Kitapları Sergisi'nden sonra TDK ve Milli Kütüphane Başkanlığı iş birliğiyle 27-29 Aralık 2017 tarihleri arasında 'Türk Edebiyatı Tarihi Kitapları Sergisi' düzenlenecek.

Milli Kütüphane Başkanlığı binasında düzenlenecek sergide, 1889’dan günümüze yaklaşık 130 yıllık süreçte yazılan 100 kadar edebiyat tarihi kitabı sergilenecek. Sergide genel edebiyat tarihi kitaplarının yanı sıra halk edebiyatı, divan edebiyatı, aşık edebiyatı ve yenileşme dönemi Türk edebiyatına dair eserler de yer alıyor. Sergi yarın saat 14.00’te ziyarete açılacak.