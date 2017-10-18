Türk dizi ve animasyonlarına yurt dışından talep artıyor

Türk yapımcıların ürettiği dizilere, program formatlarına ve animasyonlara yönelik yurt dışından talep her geçen gün artıyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Soylu ve ATV İçerik Satış Yönetmeni Emre Görentaş, Fransa'nın Cannes kentinde bu yıl 33'üncüsü düzenlenen İletişim Programları Uluslararası Pazarı Fuarı (MIPCOM) kapsamında sektördeki gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

Türk dizi sektörünün son yıllarda oldukça hızlı bir yükseliş trendi sergilediğine dikkati çeken Soylu, İTO olarak bu trendi desteklemek için bir gayret içerisinde olduklarını söyledi.

Soylu, "Şu anda Türkiye’de dizi film sektörümüz ABD’den sonra dünyaya en fazla içerik ve yapım sunan bir sektör haline geldi.” dedi.

Türkiye’nin dünyaya anlatabileceği çok güzel hikayelerinin, içeriklerinin olduğunu ve bu hikayelerin ilgi çektiğini belirten Soylu, "Film ve dizilerin yanı sıra format programcılığı ve animasyonlarında kayda değer gelişmeler yaşanıyor." şeklinde konuştu.

"Türk dizilerine ilgi her geçen gün gittikçe artıyor"

Görentaş ise, ATV için MIPCOM’un en önemli fuar olduğunu belirterek, “60’tan fazla ülkeye içeriğimizi satıyoruz. Türk dizilerine ilgi her geçen gün gittikçe artıyor, büyüyor. Her geçen gün yeni pazarlar açılıyor.” ifadelerini kullandı.

Başrolünde Kenan İmirzalıoğlu'nun yer alacağı "Fatih", izleyici tarafından büyük beğeniyle takip edilen "Diriliş Ertuğrul", "Payitaht: Abdülhamid" ve "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi yapımlar da fuar boyunca sektör temsilcileriyle buluşacak.