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Türk el sanatları Güney Afrikalı sanatseverlerle buluştu

Johannesburg Yunus Emre Enstitüsü (YEE), geleneksel Türk el sanatlarını Güney Afrikalı sanatseverlerin ilgisine sundu.

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YEE, geleneksel Türk el sanatları kursu programının tanıtımı amacıyla Johannesburg'un Melrose Arch alışveriş merkezinde Türk el sanatları sergisi açtı.

Johannesburg YEE Koordinatörü Gökhan Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hat ve ebru sanatına Güney Afrika toplumundan her kesimin ilgi gösterdiğini belirtti.

El sanatları kurslarına katılanların çoğunluğunu bayanların oluşturduğunu söyleyen Kahraman, katılımcılar arasında akademisyenden doktora, mühendisinden iş adamına kadar farklı meslek gruplarından insanların olduğunu ifade etti.

Kahraman, Yunus Emre Enstitüsünün Güney Afrikalılara yönelik açmış olduğu hat ve ebru kursları ile Türk ve Güney Afrika kültürlerinin bir araya gelmesini sağladığını ve iki ülke sanatseverlerinin birbirlerini yakından tanımalarına imkan verdiğini açıkladı.

Geleneksel Türk el sanatları kurslarının 12 hafta sürmesinin planlandığını kaydeden Kahraman, Hattat Refik Çarıkçı tarafından gerçekleştirilen sanat gösterilerinde; hat sanatının tarihine yönelik teorik eğitimlerin yanı sıra hat sanatında kullanılan terimler ve işaretler, sülüs ve nesih meşkleri gibi uygulamalı eğitimler verildiğini belirtti.

Kahraman, bu faaliyetler ile iki ülke toplumları arasındaki ortak değerleri genişletmeye ve geleneksel Türk el sanatlarına olan ilgiye karşılık vermeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.

 

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