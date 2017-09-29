Türk grafiti sanatçılarından Suriye'de anlamlı çizimler

Türk grafiti (duvar yazısı) sanatçıları, Suriye'nin Azez ilçesinde savaşta yıkılan binaların duvarlarına savaş karşıtı mesajlar içeren resimler çizdi.

Türkiye'den gelen bir grup grafiti sanatçısı, Azez ilçesinin Fırat Kalkanı Harekatı'nda kurtarılan Bragitte köyünde hasar gören binaların duvarlarına çizim yaptı.

Sanatçı Mehmet Emin Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18-19 yıldır grafitiyle uğraştığını söyledi.

Türkmen, "Bu işe 13 yaşında başladım. Suriye'ye geliş sebebim, burada yaşananları dünyaya göstermekti. Biz buraların bu kadar harap olduğunu tahmin edemiyorduk.'' dedi.

"Yaşadığımız şehirler toz pembeyken buralarda acı ve kan var"

''Buranın her metrekaresinde acı yaşanmış. Beni burada etkileyen şey çocukların katledilmiş olmasıdır.'' diyen Türkmen, çalışmalarında çocukları çiçek olarak yansıttığını, altına da "Buradaki çiçekleri siz kopardınız." yazdığını anlattı.

"Mr. Hure" mahlaslı grafiti sanatçısı da ''Suriye'de yaptığım bu çalışmada, zeytin dalı ve dünyayı çizdim. Burada vermek istediğim mesaj, dünyaya barış getirdiklerini söyleyen kişilerin aslında dünyaya daha fazla acı getirdiği. Burada çok farklı bir dünya var. Yaşadığımız şehirler toz pembeyken buralarda acı ve kan var.'' değerlendirmesinde bulundu.

"Dünya haritasıyla altındaki kanlı zeytin dalı, bölgenin dramını anlatan en iyi çizim"

Bragitte sakinlerinden Yaşar Ebu Muhammed de bölgede yaşananların gelecek nesillere anlatılması gerektiğini belirterek, "Burada DEAŞ terörü yaşandı, rejim terörü yaşandı. Halk tüm bu olumsuzluklara rağmen bölgesini terk etmedi." diye konuştu.

Rejim ve DEAŞ'in sanat eserlerini yerle bir ettiğine değinen Muhammed, ''Duvara çizilen dünya haritası ile altındaki kanlı zeytin dalı, bölgenin dramını anlatan en iyi çizimdir. Bu çizimde çok mesajlar var." ifadelerini kullandı.

İlçe merkezindeki duvarlara da çizim yapan sanatçılar, "fake world (sahte dünya)" ve "İHH" yazdı.