Türk operası için yeni yol haritası

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan, Türkiye’nin zengin kültüründen unsurlar içeren yeni opera ve bale eserlerinin üretilmesi gerektiğini belirterek, Türk eseri üretimi konusunda bir yol haritası belirleneceğini bildirdi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından, Ankara Opera Binası’nda, Türkiye’nin kültür sanat yaşamına destek vermek amacıyla “Opera ve Bale Alanında Yeni Eserlerin Üretimi” konusunda bestecilerin bir araya geldiği bir toplantı düzenlendi.

‘YERLİ’ OLAN KAZANIYOR

Dünya repertuvarının yanı sıra çağdaş Türk bestecilerinin birçok eseri ile sanatseverlere ulaşıldığını aktaran Karahan, Türk kültür ve sanat birikiminin dünya sanatının evrensel boyutunun bir parçası olması için çalışmalara devam edildiğini bildirdi.

Her ülke ve toplumun aslında opera konusunda kendi markasını yarattığını ve bunun için çalıştıklarını belirten Karahan, “Zaten, müziği domine eden bestecilere bakıldığında, aslında hepsinin bestelerinde yerel unsurlar yatıyor. Bunu çekinmeden kullandıklarını görüyoruz.” dedi.

ANADOLU MÜZİĞİ ÇOK ZENGİN

Karahan, Anadolu topraklarının dünyada hiçbir milletin, hiçbir ulusun sahip olamayacağı bir melodik zenginliğe sahip olduğunu ifade ederek, “Kişesel görüşüme göre, bu topraklarda binlerce yıldır süregelen çok ciddi bir melodik zenginlik var. Bu melodik zenginlikten yola çıkarak ve bugüne kadar yapılmış eserlerimizle, hep birlikte hareket ederek, Devlet Opera ve Balesinin mutlak desteğiyle bir yol haritası çizilmesini, Türk opera markasını yaratmak istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.