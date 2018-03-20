Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Türk operası için yeni yol haritası

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Sanat Yönetmeni Murat Karahan: Zengin kültürümüzü ortaya çıkaracak yeni bir yol haritası çizmeliyiz. Türk opera markasını yaratmak istiyoruz.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan, Türkiye’nin zengin kültüründen unsurlar içeren yeni opera ve bale eserlerinin üretilmesi gerektiğini belirterek, Türk eseri üretimi konusunda bir yol haritası belirleneceğini bildirdi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından, Ankara Opera Binası’nda, Türkiye’nin kültür sanat yaşamına destek vermek amacıyla “Opera ve Bale Alanında Yeni Eserlerin Üretimi” konusunda bestecilerin bir araya geldiği bir toplantı düzenlendi.      

‘YERLİ’ OLAN KAZANIYOR

Dünya repertuvarının yanı sıra çağdaş Türk bestecilerinin birçok eseri ile sanatseverlere ulaşıldığını aktaran Karahan, Türk kültür ve sanat birikiminin dünya sanatının evrensel boyutunun bir parçası olması için çalışmalara devam edildiğini bildirdi. 

Her ülke ve toplumun aslında opera konusunda kendi markasını yarattığını ve bunun için çalıştıklarını belirten Karahan, “Zaten, müziği domine eden bestecilere bakıldığında, aslında hepsinin bestelerinde yerel unsurlar yatıyor. Bunu çekinmeden kullandıklarını görüyoruz.” dedi.      

ANADOLU MÜZİĞİ ÇOK ZENGİN

Karahan, Anadolu topraklarının dünyada hiçbir milletin, hiçbir ulusun sahip olamayacağı bir melodik zenginliğe sahip olduğunu ifade ederek, “Kişesel görüşüme göre, bu topraklarda binlerce yıldır süregelen çok ciddi bir melodik zenginlik var. Bu melodik zenginlikten yola çıkarak ve bugüne kadar yapılmış eserlerimizle, hep birlikte hareket ederek, Devlet Opera ve Balesinin mutlak desteğiyle bir yol haritası çizilmesini, Türk opera markasını yaratmak istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Afrin´de PKK/YPG´nin işkence ettiği doktor, örgüt terörünü anlattı

Afrin´de PKK/YPG´nin işkence ettiği doktor, örgüt terörünü anlattı

Karlar eriyince herkes bu bitkinin peşine düştü

Karlar eriyince herkes bu bitkinin peşine düştü

Balığın midesinden çıkan şey şaşkına çevirdi

Balığın midesinden çıkan şey şaşkına çevirdi

İşte elinde en çok nükleer silah olan ülkeler

İşte elinde en çok nükleer silah olan ülkeler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA