Türk ressam ve hattatın Katar'daki sergisi

Sanatçı Kurt, Katar'ın başkenti Doha'daki Kültürel Bölge Genel Kurumu merkezinde Türk şiirini resimle buluşturan bir sergi açtı.

Osmanlı döneminde yazılan şiir kasidelerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim ayetlerinin de yazılı olduğu tabloların bulunduğu sergide 25 eser yer alıyor.

AA muhabirine konuşan Kurt, "Bütün bunları yaparken bir derdim vardı. Bin yıllık Türk şiirini boyamak istiyordum. Çünkü bin yıllık Türk şiirinde öyle muhteşem eserler, öyle güzel şeyler vardır ki bunlara kayıtsız kalamadım. Bunları sanatla buluşturmak istedim. Ve sonunda bu iş ortaya çıktı." dedi.

Bu eserleri insanların evlerine, ofislerine ve mekanlarına asıp üzerine konuşmalarını sağlamak istediğini belirten Kurt, Yavuz Sultan Selim'in resmettiği bir şiirini örnek göstererek, "Yavuz Sultan Selim çok sert bir padişah olduğu kadar çok iyi de bir şairdir." ifadelerini kullandı.

17 Mart'ta açılan sergi, cuma gününe kadar açık kalacak.