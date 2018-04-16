Türk sanatçılar Ramallah'ta tasavvuf müziği konseri verdi

Al Kamandjati müzik festivali kapmasında Türkiye'den gelen Kültür Bakanlığı ve TRT sanatçılarından oluşan 4 kişilik ekip, Ramallah'taki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde, müzikseverlere tasavvuf müziği ziyafeti sundu.

Ramallah'taki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Abdulkadir Satih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu etkinliğin Yunus Emre Kültür Merkezi'nin Ramallah'ta gerçekleştirdiği ilk konser olduğunu ve ileride de bu tür konserler düzenlemek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Konserin, Türk tasavvuf müziğini Filistinlilere tanıtmak için bir fırsat olduğunu ifade eden Satih, Türk ve Filistin halkı arasındaki bağı müzik aracılığıyla güçlendirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Konsere katılan İlya Alyan, etkinliğin Ramallah'ta düzenlenmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirerek, Türk tasavvuf müziğinden de oldukça keyif aldığını ifade etti.

Türkiye'den gelen Kültür Bakanlığı ve TRT sanatçılarından oluşan 4 kişilik ekip dün Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin katkılarıyla "Eski Şehir" bölgesinde bulunan ve Hz. Meryem'in "doğduğu yer" olduğuna inanılan St. Anna Kilisesi'nde Klasik Türk Müziği konseri vermişti.

Ekip, Türk musikisinin temel taşlarından birisi olarak kabul edilen Tamburi Cemil Bey'in eserlerini icra etmişti.