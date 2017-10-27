Lübnanlı yapımcı George Edde, Türk yapımcı ve yönetmenlerin dünya yıldızlarıyla çalışmaları gerektiğini belirterek, "Türk filmi yapılsın ama İngilizce yapılır ve Hollywood yıldızları oynatılırsa dünya genelinde çok daha etkili olacaktır. Böylece Türk sineması, dünya sinemasındaki yerini almalı." dedi.

"Hands of Stone", "Miami Heat" ve "Avenging Angelo" başta olmak üzere bazı dizi ve filmlerin yapımcılığını üstlenen Edde, yaptığı açıklamada, çok sevdiği Türkiye'yi 20 yıldır ziyaret ettiğini, Antalya'ya ikinci kez gediğini söyledi.

Antalya'ya üç yıl önce ünlü aktör Jean-Claude Van Damme'yi getirdiğini anlatan Edde, şu ana kadar 30 filmin yapımcılığını üstlendiğini, ünlü aktörler Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme ve Antonio Banderas başta olmak üzere sinema dünyasının yıldızlarıyla çalıştığını kaydetti.

Filmlerin hem yapımcılığını hem de dağıtım ve finansörlüğünü yaptığını ifade eden Edde, "Hollywood benim evimdir. Büyük stüdyolarla çalışıyorum. Hollywood yıldızlarıyla çalışman için çok sabırlı olman, onlara bebekmiş gibi davranman lazım. Onun için zor oluyor ama başarıyorum." diye konuştu.

"Türkiye'deki yapımcılar, Hollywood ile ortak yapımcılar sistemine girmeli"

Türkiye'deki bazı şovları izlediğini, Türk yapımcıların bazılarını yakından tanıdığını anlatan Edde, özellikle İstanbul'da görüştüğü aktörler olduğunu söyledi.

Edde, çekilen filmlerin Türkiye'nin dışına çıkmamasının eksiklik olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Türk yapımcı ve yönetmenlerin dünya yıldızlarıyla çalışması gerekiyor. Türk filmi yapılsın ama İngilizce yapılır ve Hollywood yıldızları oynatılırsa dünya genelinde çok daha etkili olacaktır. Böylece Türk sineması, dünya sinemasındaki yerini almalı. Türkiye'deki yapımcılar Hollywood ile ortak yapımcılar sistemine girmeli. Hollywood'a gelsinler, buradaki yerlerini alsınlar. En azından daha çok uluslararası filme yönelsinler, Hollywood'a daha yakın olsunlar. Türkiye'de sinema sektörünün altyapısı çok güçlü, her türlü teknik yapıya sahip."

Antalya'da çekimleri devam eden ve tüm geliri insani yardım amacıyla kullanılacak "İslamofobi" filminin de yapımcılığını üstlenen Edde, Türkiye'de ilk kez film çektiklerini kaydetti.

Film çekmek için Türkiye'nin harika bir ülke olduğunu ifade eden Edde, "Antalya'nın doğası, tarihi ve turistik mekanları muhteşem. Film nerede çekilirse herkes o ülkeyi öğrenir. Florida, Miami'de filmler yaptık, herkes buraları tanıdı. Filmler çekildiği yerlerin tanınmasına büyük katkı sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.