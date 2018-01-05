Türk sinemasına milyonlarca liralık destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, 1990-2002 yıllarında sinema sektörüne toplamda 5,4 milyon dolar destek sağlanırken, 2002-2017 yıllarında bu destek miktarı yaklaşık 35,5 kat arttı.

Bu kapsamda, 15 yıllık dönemde Türk sinemasına 191,5 milyon dolar tutarında maddi destek verilmiş oldu.

Sinemada 2017 sonu itibarıyla 71 milyon 188 bin 594 seyirciye ulaşılarak tüm zamanların izleyici rekoru kırılırken, Türkiye yüzde 56 oranındaki yerli film izlenme oranları ile de Avrupa'da birinci sıraya yerleşti.

196 film projesi ile 109 etkinlik desteklendi

Türk sinemasının hem Türkiye hem de dünyadaki tanınırlığını artırmak üzere çalışmalar yürüten Bakanlık, 2017'de de 196 film projesi ile 109 etkinliğe maddi kaynak aktarımında bulundu.

Geçen yıl yapılan Destekleme Kurulu toplantıları sonucunda 30 uzun metrajlı film yapım projesine toplam 25 milyon 600 bin lira, 166 belgesel, kısa film, animasyon film yapım ile araştırma geliştirme, senaryo-diyalog yazım ve geliştirme projesine de toplam 6 milyon 540 bin lira destek sağlandı.

Bakanlıkça desteklenen filmler başarılı

Öte yandan Bakanlıkça destek sağlanan filmlerden, yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun "Buğday" filmi, Asya kıtasının en önemli film festivalleri arasında yer alan 30. Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Film Ödülü"nü alırken, Türkiye'yi Oscar ödüllerinde temsil eden ve geçen yılın en çok filmlerinden biri olan "Ayla" da CapeTown Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Kurgu" ve Asian World Film Festivali"nde "En İyi Film" ödüllerine layık görülmüştü.

Yine Bakanlık destekli "Sarı Sıcak" filmi ise Moskova Film Festivali'nde "En İyi Film" ödülünü almıştı.