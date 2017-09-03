Türk sinemasına rekor destek

Sinema Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türk sinema sektörünün gelişmesi amacıyla uzun metraj film, belgesel, senaryo, amatör yapım ve geliştirme gibi desteklerle kültürel etkinliklere 2005’ten bugüne sağlanan destekte artış görüldü. Bakanlık, 2005’te uzun metrajlı filmler için 15 projeye 2 milyon 425 bin lira destek sağlarken, 2017’nin ilk 8 ayında bu miktar 30 proje için 25 milyon 600 bin liraya ulaştı. Uzun metrajlı film projelerine 2016’da 22 milyon 745 bin lira, 2015’te 20 milyon 885 bin lira, 2014’te ise 21 milyon 460 bin lira destek verildi. Belgesel, senaryo, amatör yapım ve geliştirme proje desteklerinde ise 2017’de 166 proje için toplamda 6 milyon 540 bin liralık kaynak aktarımı gerçekleştirildi. Söz konusu alanlarda 2016’da 4 milyon 704 bin lira, 2015’te 4 milyon 417 bin lira, 2014’te ise 4 milyon 102 bin lira destek sağlanmıştı. Türk sinemasının tanıtımına yönelik kültürel etkinliklere de maddi destek veren Bakanlık, bu kapsamda 2017’de toplam 86 etkinlik için 19 milyon 502 bin lira tutarında kaynak aktarımı yaptı. Bu destek, 2016’da 17 milyon 501 bin lira, 2015’te 17 milyon 14 bin lira, 2014’te ise 13 milyon 161 bin lira olarak gerçekleşti.

321 milyon lira

Bakanlığın Türk sinemasında söz konusu alanlardaki projelere sağladığı toplam destek miktarları da rekor düzeye ulaştı. Verilere göre, 2017’nin ilk 8 ayında sinema sektörüne projeler ve kültürel etkinlikler için 42 milyon 485 bin lira tutarında maddi destek verildi. Sinema sektörüne 2005’ten bugüne kadar sağlanan toplam destek miktarı, 321 milyon 868 bin liraya ulaştı.