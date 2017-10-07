Yeni filmi "Secret Superstar"ı ve Türkiye ile ilgili düşüncelerini AA muhabirine değerlendiren Ünlü Bollywood oyuncusu Aamir Khan, İstanbul'da havaalanına ulaştığında kendisini bekleyen hayranlarından gördüğü ilgi karşısında çok duygulandığını söyledi.

Türkiye'de kaldığı 4 gün boyunca hayranlarıyla daha çok vakit geçirmeyi istediğini aktaran sanatçı, hayranlarıyla daha çok vakit geçirmeyi ve görüşüp sohbet etmeyi istediğini söyledi.

Khan, Türkiye ile ilgili bilgi sahibi olmak için kitaplar alacağını kaydederek, "Osmanlı İmparatorluğuyla ilgili bazı yazılar okudum. Ancak okuduğum yazıların çoğu Hint tarihiyle ilgili. Türk tarihi ve kültürüyle ilgili daha çok bilgi sahibi olmak isterim. Buradayken kitaplar alıp yanımda götüreceğim. Böylece daha fazla bilgi edinebilirim." diye konuştu.

Türk hayranlarının varlığını ilk kez birkaç yıl önce fark ettiğini dile getiren Khan, şunları söyledi:

"Birkaç yıl önce, Türkiye'deki hayranlarımdan internet ve diğer ortamlar üzerinden mesajlar almaya başladım. Benim için Türklerin filmlerimi izliyor olması açıkçası sürpriz olmuştu. Bunu bilmek beni çok mutlu etmişti. Bu sayı günden güne arttı ve Türkiye'de çok büyük bir izleyici kitlemin olduğunu böylece fark ettim. Eğer yanlış hatırlamıyorsam '3 Aptal' isimli filmle başladı. Bunu bilmek beni gerçekten çok mutlu etmişti. Gerçekten heyecanlı bir şeydi. Daha sonra kişisel Facebook ve Twitter hesaplarıma Türkiye'den çok fazla mesaj geldi. Hayranlarım, Türkiye'ye gelmemi ve filmlerimin de Hindistan ve diğer ülkelerle aynı anda Türkiye'deki sinemalarda gösterilmesini talep ediyordu. Nihayet bunun gerçekleşmesinden dolayı mutluyum. Uzun zamandır buraya gelmeyi istiyordum."

Sanatçı, yeni filmi Secret Superstar'ın tüm dünyayla aynı anda Türkiye'de vizyona gireceğinin altını çizerek, "Umuyorum ki Türk izleyiciler Superstar filmini sever. Çok önemli bir konuyu ele alıyor. Bir insan hikayesi. 14 - 15 yaşlarındaki genç bir kızın hayallerini ve özlemini anlatıyor. Buradaki izleyicilerin de filmle bir bağ kuracağına inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Dangal adlı filminin, Türkiye'de çok geç vizyona girdiğini kaydeden başarılı sanatçı, "Filmimin, nihayet Hindistan ile aynı anda burada vizyona girecek olmasından mutluyum. Bundan sonraki tüm filmlerim Hindistan'la aynı anda Türkiye'de de vizyona girecek. Yıllardır buradaki dostlarım, 'Filmlerin Türkiye'deki sinemalara gelmiyor' diyordu." ifadelerini kullandı.