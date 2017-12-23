Türkiye, 2017’de en çok Tarkan dinledi

Kültür sanat ve eğlencenin buluşma noktası D&R, 2017 yılının en çok satan kitap, müzik, film ve oyun listesini açıkladı. Buna göre yerli müzikte Tarkan’ın "10” albümü birinci olurken yabancı albüm kategorisinde ise Haris Alexiou’nun"Haris Alexiou 25.Yıl Özel"albümü en çok dinlenenler listesinde birinci sırada yer aldı.

Kitap kategorisinde de Zülfü Livaneli’nin kaleme aldığı "Huzursuzluk", 2017 yılının en çok satan kitabı oldu. En çok satılan DVD ise "Ebru Şallı ile 4 Haftada Süper Yaz" oldu. DVD film kategorisinde de Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik 5, filmi zirvenin sahibi oldu.

Yerli Albüm: 10 (Tarkan), Biraz Pop Biraz Sezen (Sezen Aksu), Sonra Dersin Ki (Koray Avcı), Harun Kolçak (Çeyrek Asır), Altın Düetler (Erol Evgin ). Yabancı Albümler ise sırasıyla, Haris Alexıou 25.Yıl Özel (Haris Alexiou) Lost On You (LP),Divide (EdSheeran) ,CryBaby (Maline Martinez) ,Backto Black (Amy Winehouse)

2017'NİN EN ÇOK OKUNAN KİTAPLARI

Huzursuzluk (Zülfü Livaneli), Hayvanlardan Tanrılara- Sapiens (Yuval Harari),Sen On Yedi Yaşımsın (Miraç Çağrı Aktaş), Başlangıç (Dan Brown), Kürk Mantolu Madonna (Sabahattin Ali).En çok izlenen filmler ise Ebru Şallı ile 4 Haftada Süper Yaz (Ebru Şallı ), Recep İvedik 5 (Şahan Gökbakar), Moana (RonClements, John Musker) Olanlar Oldu (Tuvana Türkay), Görümce (Kıvanç Baruönü)