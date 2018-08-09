‘Türkiye’de popüler tarihçilik hayli zayıf’

Tarihini bilmeyen bir millet yok olmaya mahkum olur. Aylık olarak yayınlanan Yerli Düşünce Dergisi, bu noktadan hareketle kapak dosyası olarak ‘Tarih Şuuru’ konusunu ele alıyor. Bu minvalde, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ile yapılmış bir röportaj da dergi sayfalarında yer alıyor. Eğitim sisteminin ve ders kitaplarının iyi olmadığı için tarih eğitiminin istenilen seviyede verilemediğini dile getiren Afyoncu, ‘Tarihimizi halkımıza aktaracağımız en önemli vasıta popüler tarihçiliktir. Ancak Türkiye’de popüler tarihçilik zayıf’ vurgusu yapıyor. Afyoncu, ‘Popüler tarihçilikle uğraşan insanlar, genellikle akademik nosyonu almadıkları için altyapıdan mahrumdur’ diyor. ‘Ulu çınarın kökleri’ başlıklı yazısıyla Bilal Kemikli, tarih bilincine dair bazı mülahazaları kaleme alıyor. Dergide ayrıca, Ertuğrul Yaman, Kemal Özkurt, Oğuzhan Akyener, Zakir Avşar, Ömer Faruk Yiğiterol, Abdullah Ünalan, Refik Balay’ın da aralarında olduğu çok sayıda ismin tarih bilinci konusundaki yazılarına yer veriliyor.