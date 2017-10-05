Türkiye'den Şili’ye göç eden ilk Sefarad Yahudisi’nin kitabı tanıtıldı

Türkiye’den Şili’ye 1950 yılında göç eden ilk Sefarad Yahudisi Dr. Hernan Rodriguez ve ailesinin göç hikayesini anlatan kitabı tanıtıldı.

Kitabın tanıtım etkinliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkısıyla Türkiye’nin Santiago Büyükelçiliğinde gerçekleştirildi. Şili’deki Türk vatandaşlarının ve Sefarad Yahudilerinin katıldığı kitap tanıtım etkinliğinin ardından konuklara Türk yemeklerinin sunulduğu resepsiyon verildi.

Türkiye’nin Santiago Büyükelçisi Naciye Gökçen Kaya, yaptığı açıklamada, geçen yıl 90'ıncı yılı kutlanan Türkiye-Şili ilişkilerini daha da geliştirmek amacıyla çok çeşitli projeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Büyükelçi Kaya, babası Türkiye'den Şili'ye göç eden ilk Sefarad Yahudisi olan Dr. Hernan Rodriguez'in, göç hikayesini konu alan kitabının tanıtımını büyükelçilikte yapmak istemesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

2002 yılında Türk vatandaşlığına da geçen Dr. Rodriguez’in, hem gazeteci hem de akademisyen olarak Şili'de Türkiye’nin tanıtımına çeşitli kitap, yazı ve faaliyetleriyle katkıda bulunduğunu anlatan Kaya, Dr. Rodriguez’in ailesinin de ülke tanıtımına katkıları olduğunu söyledi.

Kaya, Rodriguez'in kuzenlerinden Jaqueline Rodriguez’in geçtiğimiz yıllarda Şili'de düzenlenen önemli bir gastronomi fuarına Türkiye'yi onur konuğu olarak davet ettirdiğini, Şili'de ünlü bir modacı olan Musevi kökenli vatandaşımız Sarika Rodrik’in de Büyükelçilik rezidansının bahçesinde Şili basınında çok geniş ilgi gören bir moda defilesi düzenlediğini aktardı.

Büyükelçi Kaya, "TİKA'nın katkısıyla Dr. Rodriguez'in kitabının tanıtımına ev sahipliği yapmamızın, Şili'deki Musevi vatandaşlarımıza da verdiğimiz değerin ve önemin bir göstergesi olarak yararlı olduğu düşünülmektedir.” ifadelerini kullandı.

Eski UNICEF Temsilcisi’nin Türkiye anıları kitabı tanıtıldı

Resepsiyonda ayrıca Türkiye'de Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Temsilcisi olarak görev yapmış Şilili akademisyen Dr. Claudia Sepulveda'nın Türkiye anılarına yer verdiği kitabının da tanıtımı yapıldı.

Büyükelçi Kaya, eşi Doris ile birlikte Türkiye’de 6 yıl görev yapmış ve Türkiye hayranı Dr. Sepulveda'nın da ülkemize olan sevgisine bu şekilde karşılık vermeyi düşündüklerini ifade etti.