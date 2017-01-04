Türkiye'nin 4 boyutlu ilk cam tiyatrosu İstanbul'da yapılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 1961 yılında askeri depodan tiyatroya dönüştürülen Reşat Nuri Sahnesi'ni sanatçıya ve izleyiciye en iyi hizmet verecek şekilde yeniden inşa ediyor. Türkiye'de ilk defa uygulanacak olan sahne dizaynıyla oyunlar dört boyutlu hareketli sahnede izlenebilecek.

Bozdoğan kemerlerini etkilemeyecek şekilde cam yapı olarak tasarlanan tiyatro binası 370 seyirci kapasiteli olacak. Sanatçılar için modern kulisler, soyunma odalarının yanı sıra fuaye alanı daha kullanışlı hale getiriliyor. Uzun yıllar köklü bir bakımdan geçirilemeyen bina, yapılan çalışmayla depreme de dayanıklı hale gelecek.

Esnek kullanım alanı sağlayacak

Reşat Nuri Sahnesi, İtalyan sahne tasarımı yerine izleyiciye 4 boyutlu tiyatro olanağı sunacak ve esnek meydan sahnesi tasarımında olacak. Hareketli 3 parçadan oluşan meydan sahnesinde gerektiğinde sahne derinliği artırılabilecek, ihtiyaca göre ön sahne aşağı inerek orkestra çukuru oluşturabilecek. Sahnenin dört tarafına yerleştirilen telesikopik tribünler açılıp kapanarak performansa göre esnek kullanım alanı sağlayacak. Sahneler zemin kotuna indiğinde ve teleskopik tribünler katlandığında 500 metrelik kullanım alanı da oluşacak. Performans salonu olarak esnek kullanıma olanak sağlayacak sahnede Orta Oyunu, Meddah, Geleneksel Türk tiyatrosu motifleri de işlenebilecek.

Tiyatro binasının camdan tasarlanmış olması sayesinde, tiyatroya yaklaşırken Bozdoğan Kemeri daha geniş bir açıyla görülebilir hale gelmiş olacak. Aynı zamanda yansıtıcı cam yüzey izleyicilere farklı açılardan kemeri seyredebilme imkanı da sunmuş olacak.