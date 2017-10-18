Türkiye'nin ilk tematik müzik üniversitesi 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kurulan Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü'ne atadığı İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü Ses Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erol Parlak, üniversiteye ilişkin projelerini, hedeflerini ve üniversitenin müzik alanında üstlendiği misyonu AA'ya anlattı.

Parlak, geçen yıl Beştepe'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde yaptığı teşekkür konuşmasında, Türkiye'de sanatın, özellikle de müziğe dair profilin nasıl olduğunu, yaşanan sorunların nasıl aşılabileceğine dair çeşitli öneri ve projeleri aktarmaya çalıştığını belirtti.

Bu projelerden birinin tematik bir müzik üniversitesi kurulması olduğunu aktaran Parlak, tematik üniversitelerin özellikle Batı'da yaygın olduğunu, Türkiye'de yeni geliştiğini, müzik alanında ise hiç olmadığını ifade etti.

Türkiye'deki üniversitelerde müziğin çoğunlukla teknik üniversitelerin içinde yapılandığını, kendini ifade edebilecek mecraları çokça bulamadığını dile getiren Parlak, "Türkiye güçlü kültür-sanat potansiyeli olmasına rağmen bu konuda neredeyse dünyada kendini ifade edemez durumdadır. Müzik eğitimcileri ve sanatçılar olarak bunu görmekte ve ülkemiz adına üzüntü duymaktayız. Böyle bir üniversiteye ihtiyaç olduğunu, yıllardan beri de düşünmekteydim ve ödül töreni sırasında bir dilek olarak telaffuz ettim. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu çok dikkatli bir şekilde takip etmişler, önerimi dikkate alarak orada bana 'Erol Hocam müzik üniversitesini kuruyor muyuz?' dediler. Ben de 'Büyük hizmet olur.' dedim. Bu şekilde süreç başladı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da konuyu sahiplenmeleri ve Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Sağer'in de destekleriyle bir çalışma yürüttüklerini belirten Parlak, hazırladıkları rapor doğrultusunda Yükseköğretim Kurulu'nun 5 Nisan'da bir arama konferansı düzenlediğini, bu toplantıya çeşitli üniversitelerden çok sayıda akademisyenin katıldığını söyledi.

Prof. Parlak, üniversitenin kurulmasının ardından rektör atamasının gerçekleştiğini ve 16 Ekim itibarıyla görevinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onandığını hatırlattı.

"Dünyanın en zengin kültür coğrafyasındayız ama dünyada tanınmıyoruz"

Prof. Dr. Parlak, dünyanın en zengin kültür coğrafyasında yer alan Türkiye'nin, binlerce yıllık kadim birikimini anlamanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Bunu anlamadan gerçekçi bir ilerlemeden, dünyada güçlü bir temsiliyetten söz etmenin mümkün olmadığını aktaran Parlak, şöyle devam etti:

"Üniversitemizin temel felsefesi bu olacaktır. Ancak bu yaklaşımdan salt belli müzik türlerinin ele alınacağının anlaşılmaması gerekir. Türk halk müziği, Türk sanat müziği, batı müziği yanında ayrıca çeşitli müzik türleri de ayrımsız biçimde bir arada olacak. Ruhunu Anadolu'dan alan, ancak, evrenselliği gözeterek dünyaya geniş bir medeniyet ufkuyla bakabilen, ülkemizin müzik sanatına dair sahip olduğu tüm imkanları olumlu bir potansiyel olarak değerlendiren bir kurum olmalıdır. Üretken, dinamik, Ar-Ge ve inovasyonu teşvik eden, yaratıcı fikirlerin filizlenmesine olanak tanıyan, öncü yapısıyla değişime yön veren, uzman bilim-sanat insanları yetiştiren, güçlü ve kimlikli bir temsiliyeti olan, alanında fark yaratacak etkin bir üniversite, müzik sanatı ve bilimi üzerinden ülkemize önemli katkılar sağlayacaktır. "

Dört fakülteli üniversite

Parlak, Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin, yeni bir üniversite olması dolayısıyla idari ve akademik kadronun şu an bulunmadığını, baştan bir yapılanma gerçekleştireceklerini söyledi.

Üniversite bünyesinde Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Müzik ve Sanat Eğitimi Fakültesi, İcra Sanatları Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu, Güzel Sanatlar Enstitüsü'nün yer aldığını belirten Parlak, ayrıca sürekli eğitim merkezleri, uzaktan eğitim merkezleri, ses ve bilgi kütüphaneleri, araştırma merkezlerini de içeren bir üniversite hedeflediklerini ifade etti.