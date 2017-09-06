'Türküler gerçek Misak-ı Milli sınırımızdır'

Türk edebiyatının büyük ismi Ahmet Hamdi Tanpınar ‘Türküler Anadolu’nun romanıdır’ diyordu. Tanpınar’ın burada işaret ettiği husus, Anadolu’nun nefesinin uzandığı tüm coğrafya olmalıydı. Tıpkı, Ömer Beyoğlu’nun ‘Türkülerimizin coğrafyası, gerçek Misak-ı Milli sınırlarımızdır’ cümlesinde olduğu gibi…

Aylık olarak yayınlanan Türk Edebiyatı Dergisi’ne röportaj veren belgesel yönetmeni ve yazar Ömer Beyoğlu, bir süredir imza attığı belgesel serilerinde müzikten hareketle kültür, coğrafya, gelenek kavramları arasındaki ‘bağlantıları’ inceliyor. Son olarak Etno-Ritm adlı belgesel serisiyle coğrafyaları ve toplumları birbirine ulayan ‘bağlara’ işaret eden Beyoğlu, Doğu ve Batı tasniflerinin, dünyanın zihin haritasına dair şematik bir ayrım olduğunu söylüyor.

TÜRKLER HEP ‘ÖTEKİ’

Buna rağmen Türklerin tarih boyunca hep ‘Avrupa’nın ötekisi’ olarak görüldüğünü söyleyen Beyoğlu, ‘Avrupa ve genel olarak Batı için biz Türkler, sayılabilecek her hususun öteki yanıyızdır. Diyebiliriz ki biz neysek Avrupa o değildir. Düşünün ki kendisini ‘sana karşı’ konumlandırmış bir medeniyet var’ diyor.

Bu karşıtlığın sadece askeri ve siyasi alanla sınırlandırılamayacağını dile getiren Beyoğlu, belgesellerinde gelenekler ve müzik üzerinden bir kültür antropolojisi yapmaya çalıştığını söylüyor.

Söyleşide, Portekiz’in Avrupa tarihindeki yerini ve daha sonra gerileme nedenlerini de anlatan Beyoğlu ‘Fado solistleri çoğunlukla kadınlardır, çünkü Fado, Portekizli kadınların uzak coğrafyalara giden fakat dönmeyen erkeklerine yaktıkları ağıttır. Fado, Endülüs dönemiyle İber Yarımadası’na kök salan Arap soundunun Portekizce icrasıdır. O şarkılar Portekiz’in de sınırlarını çizmektedir. Nitekim Platon, müziğin sınırlarıyla devletin sınırlarını irtibatlandırmıştır. Bizde de öyle değil midir? Türkülerimizin coğrafyası, gerçek Misak-ı Milli sınırlarımızdır’ diyor. Türk Edebiyatı dergisinde bu ay ayrıca öykü, şiir ve denemelerin yanı sıra Türk müziğinin büyük virtüözlerinden Şerif Muhiddin Targan üzerine Bilen Işıktaş’ın yazısı da yer alıyor. Ayşe Göktürk Tunceroğlu’nun eski Komünist bloku ülkelerde yaşayan Türkler hakkındaki izlenimleri de ilgiyle okunuyor.

Portre Ömer Beyoğlu