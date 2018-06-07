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Tüyap’ta Onur Yazarı Selim ileri

37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı bu yıl 10-18 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.

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Yurt içi ve dışından 800’ün üzerinde yayınevinin katılımıyla gerçekleşecek fuarın ‘Onur Yazarı’ ise roman, öykü ve deneme tarzında çok sayıda kitaba imza atan usta kalem Selim İleri olacak. Fuar süresince İleri’nin yaşamı ve eserleri üzerine, kendisinin de katılımıyla çeşitli panel ve söyleşiler düzenlenecek.

Büyükçekmece’deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek fuarda dokuz gün boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan kültür etkinliklerinde ve imza günlerinde yazarlar okurlarıyla buluşacak. Fuarın teması ise “Hayatı Edebiyatla Kuşatmak” olarak belirlendi. 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, ARTİST 2018 / 28. İstanbul Sanat Fuarı ile eş zamanlı gerçekleşecek. 

 

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