TYB 2017'nin en iyilerini seçti

Türkiye Yazarlar Birliğinin (TYB) 2017 yılındaki “Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları” ödüllerinin sahipleri belli oldu. TYB Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan, birlik genel merkezinde yılın ilk gününde düzenlenen basın toplantısında ödül alan isimleri kamuoyuna duyurdu. Yeni yılın huzur, barış ve mutluluk dolu geçmesini, kültür, sanat ve edebiyatın insan hayatını daha fazla kuşatmasını dileyen Arıcan, “Teknolojinin, sosyal medyanın hayatımızı çepeçevre kuşattığı bugünlerde kültüre, fikire daha fazla yer vermemiz gerekir.” diye konuştu.

İŞTE ÖDÜL ALAN İSİMLER

Türkiye Yazarlar Birliğinin 2017 yılı “Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları” ödüllerini kazanan isimlerden bazıları şöyle: Hikaye dalında “Olay Berlin’de Geçiyor” kitabıyla Naime Erkovan, şiirde “Uzun Sürdü Hazırlığım” kitabıyla Cevdet Karal, romanda “Nureddin Zengi” eseriyle Ali Emre, denemede “Göz Ağrısı” kitabıyla Gökhan Özcan, fikirde “Narkoz” eseriyle Mete Gündoğan, araştırmada “Din ve Toplumsal Çatışma” kitabıyla Ejder Okumuş, incelemede “Akif” kitabıyla Yusuf Turan Günaydın, edebi tenkitte “Ahmet Haşim’in Nesirleri” kitabıyla İbrahim Demirci, hatırada “Bir Devrin Hafızası” kitabıyla Rasim Cinisli, gezide “İyilik Yolunda Uzaklar Yakın” kitabıyla Hacı İbrahim Mutlu, tercümede Mesnevi Manzum Çeviri kitabıyla Hicabi Kırlangıç, biyografide, “İbnülemin Mahmut Kemal İnal” kitabıyla Dursun Gürlek ödüle layık görülen isimler oldu. Kültür ve sanat hayatına uzun süreli katkılarından dolayı Mehmet Genç, Metin Ünal Mengüşoğlu ile Recai Kutan üstün hizmet ödülüne değer bulundu.

TYB Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan (ortada) düzenlenen basın toplantısıyla ‘Yılın En İyileri’ni açıkladı. Arıcan “Teknolojinin, sosyal medyanın hayatımızı çepeçevre kuşattığı bugünlerde kültüre, fikire daha fazla yer vermemiz gerekir” diye konuştu.