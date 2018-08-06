TYB 40. yılında genç yazarları bir araya getirecek

TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan'ın da arasında bulunduğu 14 yazarın öncülüğünde 7 Ağustos 1978'te "yerli ve milli duruş" düşüncesindeki yazarların birlikte hareket edebilmesi amacıyla kurulan birlik, 40. yıl dönümünü kutluyor.

Kendi kimliği doğrultusunda gelişen şehirli aydın kesimin kültür, sanat ve estetik ihtiyaçlarına yönelik faaliyetleriyle bir mesleki kültür kuruluşu olan TYB, Türkiye'de kültürel alanın yeniden ve doğru şekilde tanımlanmasının mücadelesini verdi.

Birliğin kuruluşunda Yahya Akengin, Tayyar Alper Aksoy, M. Cemal Çiftçigüzeli, Necmettin Turinay, Beşir Ayvazoğlu, Saadettin Elibol, Hüsnü Aktaş, Yavuz Bülent Bakiler, Erdem Bayazıt, Mustafa Yazgan, Zeki Ceyhan, Hasan Kayıhan ve Ahmet Günbay Yıldız yer aldı.

Kuruluşundan bugüne kadar D. Mehmet Doğan, Dr. Lütfü Şehsuvaroğlu, M. Atilla Maraş, Dr. Nazif Öztürk, Dr. Necmettin Turinay, Dr. Yakup Deliömeroğlu, İbrahim Ulvi Yavuz, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç'ın genel başkanlık görevini yürüttüğü birlik, Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan'ın genel başkanlığında faaliyetlerine devam ediyor.

"Yazarların birlikte hareket edebileceği bir platform"

Arıcan, TYB'nin kuruluşunun 40. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, birliğin kuruluş hikayesini ve faaliyetlerini anlattı.

Birliğin, TYB Şeref Başkanı Doğan ve 14 yazarın öncülüğünde 1978'de kurulduğunu anımsatan Arıcan, bu sayede "yerli ve milli duruş" düşüncesindeki yazarların birlikte hareket edebileceği bir platformun oluştuğunu belirtti.

Arıcan, Türkiye'de o dönem sağcıların kendi içinde kamplaştığını ifade ederek, "'Milliyetçiler', 'İslamcılar' diye ayrılan, hatta onların içerisinde bile 'Akıncı' gibi gruplaşmanın olduğu bir dönemde, 'yerli ve millilik' düşüncesi üzerinden kültür, fikir, sanat bağlamında bir birliğin kurulmuş olması, bunun adına da 'Yazar Birliği' denilmesi çok önemliydi." diye konuştu.

Yazarlar Birliği kurulduğunda genel merkez binasının bulunmadığını, toplantıların evler, lokantaların zemin katları ve ofislerde yapıldığını aktaran Arıcan, Birliğin 1985'te 'Türkiye Yazarlar Birliği' ismini aldığını, 1991'de "toplum yararına faaliyet yapan bir dernek" statüsü kazandığını ve son on yıldır ise Kızılay'da Sümer Sokak'taki genel merkez binasında faaliyetlere aralıksız devam edildiğini kaydetti.

"Yılın yazar, fikir adamı ve sanatçıları ödülleri" veriliyor

Birliğin kuruluşundan itibaren birçok kurum ve kuruluşla kültür, fikir ve sanat hayatına özverili ve etkili katkılar sunduklarını belirten Arıcan, İstanbul, Bursa, Konya, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Trabzon ve Erzurum gibi büyükşehirlerde şubeler sayesinde faaliyetler yaptıklarını ifade etti.

Arıcan, "Ahlak Şurası", "Milletlerarası Tarihi ve Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şölenleri", "Türk Dünyası Şiir Şöleni", "Vefatının 100. Yılında Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi Uluslararası Kongresi", "1000. Yılında Nizamülmülk", "Türk Düşüncesinde Yerlilik ve Millilik Sempozyumu" ve "Kültür Kervanı" gibi programlar icra edildiği, Türkiye'de yaşanan kültür, fikir ve sanat alanındaki gelişmelerin yer aldığı Kültür Sanat Yıllığı ve Kültür Sanat Bülteni'ni yayınladıkları bilgisini verdi.

Ayrıca "Yazar Okulu" faaliyetlerine devam edildiğini belirten Arıcan, "Bu yıl 2. Genç Yazarlar Kurultayı'nı yapacağız. Yaklaşık 40 yıldır 'Yılın yazar, fikir adamı ve sanatçıları' ödüllerini takdim ediyoruz. Ülkemizin bugün medarıiftiharı olan birçok isim, TYB vasıtasıyla ilk kez ödüllendirilmiştir. Cemil Meriç, Erdem Bayazıt gibi isimlere ödül verdik." ifadesini kullandı.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin politikaları ile faaliyetlerimiz örtüşüyor"

Arıcan, bundan sonraki süreçte aynı dinamizmle faaliyetlerin yapılacağını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sivil toplum ve kültür-sanat faaliyeti yapan kuruluşların faaliyetlerine destek olacaktır. İş birliğinin daha fazla artacağını, en azından bürokrasi ve siyasetteki o hantal yapının daha dinamik hale geleceğini ümit ediyoruz. Eylül, ekim, kasım ve aralık ayları 40. yılımızın gereği olarak dolu dolu gerçekleşecek. Tarık Buğra'yı, Yahya Kemal'i anlamaya çalışacağız ve yine 'Felsefe Şurası' gibi birçok faaliyetlerimiz devam edecek.

Tabii bu bizim ana kademenin, genel merkezin yaptığı faaliyetler. Genç Yazarlar Birliğini de kurduk. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle binamızın girişinde genç yazarlarımızın buluştuğu 'Genç Kahve' birimimiz açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan millet kıraathanelerini açıklamıştı. Aslında bunun küçük bir örneğini burada oluşturmuş olduk. Bunu diğer şubelerimizde de yaygınlaştırıyoruz. Bir anlamda kültür, fikir ve sanat hayatındaki politikalarımız, faaliyetlerimiz cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin politikalarıyla da bir anlamda örtüşmektedir."