Üç dergi bir şehir Kudüs

Yedi İklim, İtibar, Dil ve Edebiyat… Her üç edebiyat dergisi de yeni sayılarında Kudüs kapağıyla çıktılar.

ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyacağını açıklamasının ardından, kutsal şehir, yeniden dünyanın en hassas noktalarından biri haline geldi. Edebiyat dergileri de duruma kayıtsız kalmadı.

Yedi İklim’in editör yazısında ‘Kudüs dolayısıyla şimdi bütün İslam dünyasında sokaklara taşan bir metafizik var’ tespiti yapıldıktan sonra ‘Umalım ki sokaklara taşan Kudüs metafiziği bütün Müslüman gönülleri, birlik yönünde tutuşturan bir dua olsun’ temennisinde bulunuluyor. Dergide konu ile ilgili farklı kalemlerin verimleri yer alıyor.

İtibar’ın Ocak sayısının kapağına ise ‘Kudüs ruhumuzdur, kalbimizdir’ notu düşülmüş. Cevdet Karal’ın ‘İyi Kızla Üç Kadın’ şiiriyle açılan İtibar’da ayrıca Fatma Barbarosoğlu dosyası da var.

Kemal Öztürk, Sibel Eraslan, Taha Kılınç, Saniye Şişman, İbrahim Kalın, Mehmet Dinç, Sernur Yassıkaya, Ayhan Demir, Mustafa Özel gibi kalemler de faklı vecheleriyle Kudüs’ü değerlendiriyor.

‘Ey Kudüs şehri. Gökte yapılıp yere indirilen şehir. Tanrı şehri ve bütün insanlığın şehri.’ Sezai Karakoç’a ait bu dizeleri ve bir Kudüs fotoğrafını kapağına taşıyan Dil ve Edebiyat dergisi, Üzeyir İlbak’ın ‘Kudüs’ başlıklı yazısıyla okuru selamlıyor. Yasin Aktay imzalı ‘Dünyamızın Aynası Kudüs’ başlıklı yazıda ise ‘Kurtuluş Kudüs’te başlar ve Kudüs’te tamamlanır’ vurgusu yapılıyor. Ahmet Şenol Kılıç ve Mustafa Erim de Kudüs dosyasına katkıda bulunan isimler.

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