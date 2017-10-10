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Uçan Halı Sakinleri yola çıktı

İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan “Seyyar Masalcılar” grubu, “Uçan Halı Sakinleri Projesi” kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan destek aldı.

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Grup, şehir hayatı içinde sıkışıp kalmış yetişkin ve çocukların psikolojik ve sosyal gelişimlerini, anlattıkları masal ve hikayelerle desteklemeye çalışacak. Hikaye anlatıcılığını yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan “Uçan Halı Sakinleri” projesi kapsamında 5 hafta boyunca eğitim alacak olan üniversite öğrencileri hazırladıkları hikayeleri belirlenen kurumlarda çocuklarla paylaşacak. Seyyar Masalcılar ilk olarak 2015 yılının Ağustos ayında, İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencileri tarafından sosyal bir proje olarak kuruldu. Seyyar Masalcılar edebiyatçı, hikaye anlatıcısı ve müzisyen öğrencilerden oluşuyor.

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