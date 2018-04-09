Türkiye'deki turizm potansiyelini tüm dünyaya en iyi şekilde tanıtmayı amaçlayan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Uluslararası İstanbul Turizm Filmleri Festivali", 9-12 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu, Kültür, Turizm ve Spor Filmleri Tanıtma Derneği tarafından 9-12 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek festivalin tanıtım toplantısı Balmumcu'da bir otelde yapıldı.

Festival Başkanı Can Saraçoğlu, Uluslararası Turizm Filmleri Festivalleri Komitesi'ne (CIFFT) bağlı 20 üye ülkenin yer aldığı organizasyona ilişkin şunları söyledi:

"İstanbul ayağını gerçekleştirdiğimiz bu organizasyon 20 üye ülkede 30 senedir düzenleniyor. Biz organizasyona yeni dahil olan bir ülkeyiz ama üçüncü senemiz olmasına rağmen uluslararası boyutta büyük başarılar elde ettik. Ülkemizin kültür ve turizm potansiyelinin tanıtımı, turizm markalarımızın uluslararası arenada tanıtılması, marka değerlerinin arttırılması ve yurt dışındaki turizm otoritelerini Türkiye’de ağırlamamız açısından çok önemli bir organizasyona imza atıyoruz. Üçüncü yılımızdaki esas amacımız ülkemizdeki turizm potansiyelini tüm dünyaya en iyi şekilde tanıtmak."

Türkiye'nin yurt dışında temsili ve turizm festivallerine katılım oranının da son derece önemli olduğunu vurgulayan Saraçoğlu, "Farklı ülke ve kültürlerden turizm sektörüne hizmet vermiş başarılı insanları bir araya getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"Festival, turizm alanındaki organizasyon kabiliyetimizi gösterecek"

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Türkiye’nin çok güçlü olduğu turizm alanındaki başarılı çalışmalarının süreceğini söyledi.

Festivalin, Türkiye'nin turizm alanındaki organizasyon kabiliyetinin ne kadar yüksek olduğunu göstereceğini belirten Karayel, şöyle devam etti:

"Geçmişten bugüne tarihi ve kültürel turizm alanında var olduğumuz gibi güneş turizmi anlamında da cazip ülkelerden biriyiz. Uluslararası İstanbul Turizm Filmleri Festivali, sadece mekanların değil aynı zamanda kurum ve kuruluşların da tanıtımlarının yapıldığı bir festival ve Türkiye açısından son derece önemli. Sektörün profesyonelleri burada. Son derece detaylı incelemeler neticesinde verilen kararlar söz konusu. Buradaki başarılı çalışmaların etki alanı da son derece geniş olacaktır."

Karayel, "Türkiye’ye gelen turistlerin mutlaka tekrar geldiğini istatistik olarak biliyoruz." diyerek, güneş ve kum turizmi için gelen turistlerin, sonraki Türkiye seyahatlerinde kültür turizmi gibi çeşitli alanlara yöneldiklerini söyledi.

Turizm teşviklerinin daha da çeşitlendirilmesi ve üst düzeye taşınması için çalışmaların devam ettiğini aktaran Karayel, "Burada seçilecek filmlerin 20 ülkede gösterilecek olması ülkenin ve kurumların tanıtımı için son derece önemli. Türkiye, turizmi önemli sektörlerden biri olarak görüyor. Hem devlet hem hükümet olarak teşvikleri arttırıyoruz." ifadesini kullandı.

"İstanbul, doğu ve batı arasında köprü görevi gören şehirlerden biri"

Jüri Başkanı Yönetmen David Cooper ise İstanbul’a ve festivale davetleri için komiteye teşekkür etti.

Festivalin jürisinde olmaktan gurur duyduğunu dile getiren Cooper, festivalin kültürlerin bir araya gelmesi açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Kültür ve turizmle ilgilenen festivalin farklı kültürler arasında bir dil geliştirilmesi açısından önemli olduğunu aktaran Cooper, İstanbul'un Doğu ve Batı arasında köprü görevi gören sembolik şehirlerden biri olduğunu, inanılmaz bir imkan olarak gördüğü bu iletişim kurma yolunun insanların birbirini anlaması için barışçıl bir yol olduğunu ifade etti.

TRT'den Şaban Şikar ise festivale destek vermekten gurur duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Üzerinde yaşadığımız topraklar bilindiği gibi kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış topraklar. Türk dizileri dünyada en çok rağbet gören işlerden. TRT, bu topraklardaki kültürel birikimi dünyaya yansıtmak için belgesel ve dramalarla elinden gelen her türlü desteği gösteriyor."

"İnsanlara ulaşmak istiyorsanız duygularına hitap etmeniz lazım"

CIFFT Direktörü Alexander Kammel, tüm dünyadan 18-20 turizm festivalini temsilen İstanbul'da bulunduğunu, dünyanın en büyük endüstrilerinden biri olan turizmi temsil ettiklerini dile getirdi.

Uluslararası bir jüri görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kammel, "İnsanlara ulaşmak istiyorsanız onların duygularına ve kalbine hitap etmeniz lazım. Daha sonra da insanlar seyahat acenteleri ile bu fikirlerini rezervasyona dönüştürecek" dedi.

Jüri üyelerinden yönetmen Geoff Tompkinson, Ürdün’de yaşayan Filistin asıllı blogger, seyyah ve yönetmen Ala Hamdan, Azerbaycanlı yapımcı ve seyyah Azer Garib, Oskar ödüllü Polonyalı yapımcı Zbigniew Zmudzki ve Polonyalı reklam yönetmeni Magdalena Czaja da basın toplantısına katıldı.

Türkiye'de yer almak isteyen turizm sektöründeki marka, ülke, şehir ve belediyelerin de filmleriyle yer almak istedikleri festivale, kültür, inanç, sağlık, spor ve etkinlik turizmi gibi alt başlıklarda 300'e yakın filmin başvurusu bulunuyor.

Üye ülkeler arasındaki ilk ve tek Müslüman ülkenin Türkiye olduğu "Uluslararası İstanbul Turizm Filmleri Festivali", 9-12 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek ve ardından ödül töreni yapılacak.