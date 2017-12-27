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Ummana dökülen ırmaklar ve Mehmet Akif

İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un yakın çevresinde bulunan her bir dostu için özel kitaplar hazırlandı, çocuklar için de çizgi roman basıldı.

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Pendik Belediyesi, 81. vefat yıldönümünde Milli Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’u bir dizi etkinliklerle anıyor. “Ummana Dökülen Irmaklar: Mehmet Âkif Ersoy’un Dost Çevresi” başlığı altında gerçekleşen etkinlikler kapsamında, İstiklal Marşı şairinin çevresinde bulunan her bir dostu için birer kitap hazırlandı. Çocukların da unutulmadığı projede Ersoy’un hayatını anlatan bir de çizgi roman basıldı.

Kişisel eşyaları sergilenecek

Etkinlikler kapsamında Mehmet Âkif Ersoy Sanat Merkezi’nde, aralarında seccadesinin, evinde kullandığı halının, köstekli saatinin de bulunduğu Âkif’in kişisel eşyalarını içeren bir sergi düzenleniyor. Sergide yer alacak eserler ve eşyalar arasında Mehmed Âkif’i Âkif yapan kişilere ait belge, evrak, fotoğraf ve kitapların da bulunduğu 500 materyal yer alıyor.

Panelde anlatılacak

Bugünkü programlarda ayrıca panel de düzenlenecek. Panelde yazar Beşir Ayvazoğlu, Uğur Derman ilahiyatçı Hayrettin Karaman, Âkif’in hayatını ve dost çevresini anlatacak. 

Sergi açılışı bugün saat 14:00’te, panel ise 15:00’te gerçekleşiyor.  

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