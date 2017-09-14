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Ünlü Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu Mike Tyson’un hayatı film oluyor

Ünlü Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu Mike Tyson’u beyaz perdede Jamie Foxx canlandıracak.

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Tam 7 yıldır proje halindeki biyografik yapıt için kolları sıvayan yönetmen Martin Scorsese nihayet Oscar ödüllü Jamie Foxx üzerinde kararını verdi. Filmde Mike Tyson da antrenör olarak kamera karşısına geçecek.

2010 yılında ortaya atılan proje için senaryo çalışmaları başladı. Brooklyn'den çıkan serseri ruhlu Mike Tyson acı kuvvetini ringlere taşımış ve rakiplerini bir bir nakavt ederek şöhrete ulaşmıştı. Hollywood’un boksörlerin yaşamına ilgisi her zaman için gündemde tutulmuştu “Kızgın Boğa”, “Rocky” serisi “Muhammed Ali”, “Milyonluk Bebek”, “Dövüşçü”, “Külkedisi Adam”, “Altın Eldiven”, “Şampiyon”, “Dövüş Kulübü” ve son olarak “Hesaplaşma Zamanı” Hollywood’da çekilen boks sporu filmlerinden bazıları.

Filmin gelecek yıl çekileceği ve ayrıca Mike Tyson’un maç sırasında kulağını ısırıp koparttığı ezeli rakibi Evander Holyfield’ın da rol alacağını belirtildi.

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