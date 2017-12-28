Ünlü isimler ve popüler gösteriler, 2017'de Türkiye'deydi

Dünya sahnelerinin ünlü isimleri ile önemli gösteriler, 2017'de Türkiye'de sanatseverlerle buluştu.

Derlenen bilgilere göre, yılın ilk günlerinde Johann Strauss Orkestrası, İş Sanat'ın düzenlediği "Yeni Yıl Konseri: Viyana Gecesi" etkinliğinde sahne aldı.

Uluslararası arenada "kemanın dahi yeteneği" olarak tanınan ve "Paganini'nin varisi" kabul edilen Alexander Markov, ocak ayında Bursa ve İzmir'de konser verdi.

Fransız sanatçı Dany Brillant, şubatta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM), ekimde ise Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu. Latin, salsa, cha cha ve caz ritimleriyle Fransızcayı birleştirerek yeni bir yorum ortaya koyan sanatçı, konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.

Cezayirli sanatçı Souad Massi İstanbul ve Ankara'da festivale katıldı

Geleneksel müzikleri, folk ve rock ile buluşturduğu özgün tarzıyla dünya müziği arenasında önemli kadın şarkıcılar arasında yer alan Cezayirli ünlü sanatçı Souad Massi, martta "Ankara Dünya Müzikleri Festivali"ne, eylülde ise "6.Uluslararası Klarnet Festivali"ne katılmak üzere Türkiye'ye geldi.

Tom Odell, eylülde İstanbul'daydı

İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Tom Odell, 23 Eylül'de Zorlu PSM'de konser verdi.

Grammy ödüllü ABD'li caz müzisyeni Marcus Miller, 21 Ekim'de İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Zorlu PSM'de gerçekleştirilen konserde sahne aldı. Avrupa turnesinin ilk ayağında Türkiye'yi ziyaret eden sanatçı, eski ve yeni eserlerinden oluşan bir seçkiyi hayranları için yorumladı.

Bollywood'un ünlü oyuncusu, yönetmen ve yapımcı Aamir Khan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın davetlisi olarak ekimde Türkiye'ye 4 günlük bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşen ünlü sanatçı İstanbul ve Ankara'da çeşitli programlara katılarak, hayranlarıyla söyleşiler yaptı.

Amerikalı oyuncu, model, pop şarkıcısı ve söz yazarı Lindsay Lohan, Akademi ve SAG ödüllü Amerikalı aktör, yönetmen ve senarist Matt Dillon, ünlü fransız aktör Alain Delon'un oğlu Anthony Delon, Emmy ödüllü Entourage dizisiyle tanınan Amerikalı aktör Adrian Greiner ve Bosna Hersekli yönetmen Danis Tanovic, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen "54. Uluslararası Antalya Film Festivali"ne katıldı.

"Lost", "Prison Break", "Miami Vice" ve "Fringe" gibi pek çok kült dizinin yönetmeni ABD'li yönetmen Bobby Roth, İranlı yönetmen Mecid Mecidi ve Macar yönetmen Bela Tarr, "5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali"nde sinemaseverlerle bir araya geldi.