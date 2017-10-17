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Ünlü piyanist David Helfgott, 15 Kasım'da İstanbul'da

Zorlu PSM'de sahne alacak sanatçıya konserde Avustralyalı piyanist Hoang Pham da eşlik edecek - Sanatçı 18 Kasım'da ise Ankara Congresium'da sanatseverlerle buluşacak

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Dünyaca ünlü piyanist David Helfgott, 15 Kasım'da İstanbul'da Zorlu PSM'de, 18 Kasım'da ise Ankara Congresium'da hayranlarıyla buluşacak.

Yaşamıyla "Shine" filmine konu olan ve filmde kendisini canlandıran Geoffrey Rush'a Oscar ödülü kazandıran Avustralyalı efsanevi piyanist, 12 yıl psikolojik tedavi görmesine sebep olan Rachmaninoff'un 3. Piyano Konçertosu'nu da Türk izleyiciler için yorumlayacak.

Piu Entertainment organizasyonuyla gelecek olan sanatçıya konserde, Limelight'ın "30 Yaştan Küçük 30 Muhteşem Müzisyen" listesinde bulunan Vietnam asıllı Avustralyalı piyanist Hoang Pham eşlik edecek.

Sanatçı konserin solo gerçekleştireceği ilk bölümünde, Chopin'in "Ballade No.1 in Gminor Op. 23", Liszt'in "Etude No.3 Un Sospiro", "Les Jeux D'Eaux A La Villa D'Este" ve "Memphistowaltz No.1" eserlerini yorumlayacak.

Pham'ın yer alacağı ikinci bölümde ise çift piyano eşliğinde Rachmaninoff'un "Konçerto No.3" eserini seslendirecek.

 

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