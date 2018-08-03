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Unutulan bir kadının evrak-ı metrukesi

Kadınların seçme ve seçilme hakkı için mücadele eden, Kadınlar Halk Fırkası’nı kuran, hayatına 20 roman, 300 hikaye sığdıran Nezihe Muhiddin’in hayat mücadelesi yeniden gün yüzüne çıkarılacak. Ümran Safter’in yönetmenliğini üstlendiği, “Nezihe: Unutulan Bir Kadının Gerçek Hikayesi” isimli belgeselin çekimleri başladı.

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ZORLU MÜCADELE

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla hazırlanan belgeselde, Nezihe Muhiddin’in mücadeleyle geçen hayatı anlatılıyor.Senaryosu Ahsen Diner tarafından kaleme alınan uzun metraj belgesel filmle, Muhiddin’in mücadelesinin yeniden gün yüzüne çıkarılması amaçlanıyor. Belgeselde, Nezihe Muhiddin’in hüzünlü bir sonla biten hikayesi anlatılırken, Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet’in kurulduğu yıllarda kadınların zorlu eşitlik mücadelesine de ışık tutuluyor.

Akıl hastanesinde son bulan hayat

Görüntü yönetmenliğini Bertan Özer’in üstlendiği belgesel filmde, Nezihe Muhiddin’i tiyatro sanatçısı Aysel Yıldırım canlandırıyor. Belgesel, onca mücadelenin ardından bir akıl hastanesinde yalnız başına vefat eden Nezihe Muhiddin’in hayatının her dönemini yansıtmaya hazırlanıyor.

 

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