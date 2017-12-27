Urartu Müzesi kapılarını açmaya hazırlanıyor

Van’da Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında 2015 yılında yapımı tamamlanan 13 bin metrekare Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında 2010 yılında Kalkınma Bakanlığı, Van Valiliği, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Van İl Özel İdaresinin işbirliği ile Van’ın bölgede bir cazibe ve çekim merkezi olma hedefi doğrultusunda Urartu Müzesi, Abalı Kayak Tesisi ve Van Gölü İnci Tur Gemi Alımı projeleri uygulamaya alındı. Yüklenici firmayla sözleşme imzalanarak 2012 yılında temeli atılan ve proje bütçesi 21 milyon 839 bin 783 TL olarak revize edilerek onaylanan Urartu Müzesinin yıllık 1,5 milyon turiste ev sahipliği yapması bekleniliyor. 10 milyon TL tutarındaki müze teşhir-tanzim işinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından üstlenilmesiyle 2017 yılında başlanan ve halen devam eden çalışmaların ise 2018 yılı başlarında tamamlanması planlanıyor.

54 bin metrekare alan üzerinde 13 bin metrekare kapalı alanı ile Türkiye'deki en büyük müzelerden birisi olması beklenen ve 100 bin eser sergileme kapasitesine sahip Urartu Müzesine tarihi eserlerin taşınmasına başlandı. 2013 yılı itibari ile yaklaşık 87 bin 87 eserin mevcut olduğu Van Müzesinden vinç yardımıyla Neolitik Döneme tarihlendirilen kaya resimlerinden Hakkâri taş stellerine, bölgedeki önemli kazılardan elde edilen değerli Urartu eserleri ile çivi yazılı kitabelerinden Akkoyunlu ve Karakoyunlu dönemlerine ait koç, koyun ve at biçimli mezar taşlarının taşınma işi devam ediyor. Uzman kişilerin gözetiminde yapılan taşınma işleminin tamamlanmasıyla Urartu Müzesinin kısa sürede açılması hedefleniyor.