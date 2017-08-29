Üsküdar’a ve sanata dair bir dergi

Türkiye’nin kültür sanat, düşünce ve akademi dünyasından yazarlarıyla dikkati çeken Üsküdar dergisinin yeni sayısı 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin yıldönümü vesilesiyle hazırlanan15 Temmuz özel dosyası ile dikkati çekiyor. Dosyada, derginin genel yayın yönetmeni Coşkun Yılmaz “15 Temmuz Şehitler Makamı” kapak yazısı, Şaban Teoman Duralı “Fetö’nün Arkasındakiler”, Ercan Yıldırım “15 Temmuz Dersleri”, Turan Koç “Güruh Acı Çeker mi?”, Ali Emre’nin “Üsküdar’a Direnmek, Üsküdar’la Direnmek” yazıları, Tahsin Görgün ise FETÖ, modernlik ve cemaatler üzerine Mustafa S. Küçük Aşçı’nın sorularını cevapladığı söyleşi ile yer alıyor. Dosyada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu yakası girişine yapılan “15 Temmuz Şehitler Makamı” ve Üsküdar Belediyesince darbede en çok şehit veren ilçe Çengelköy’e yapılan “15 Temmuz Şehitler Çeşmesi”abidelerinin açılış haberlerine de yer veriliyor.

HER YÖNÜYLE ÜSKÜDAR

Derginin bu sayısında genelde İstanbul, özelde ise Üsküdar florası edebiyattan mimariye, Üsküdar’ın ağaçlarından, çiçeklerine uzanan konularla Beşir Ayvazoğlu, Haluk Dursun, Sinan Genim, Esra Kudde ve İhsan İzle’nin katkılarıyla okuyucuya aktarılıyor. Her sayı İskender Pala yönetiminde gerçekleşen “Sinema, Tarih, Kültür, Edebiyat” oturumunda ise, Birol Güven, Deniz Yavuz, Elif Dağdeviren, Fehmi Yaşar, İhsan Kabil, Mesut Uçakan, Özhan Eren ve Yusuf Esenkal Türk sinemasının dünyaya açılan kapısını ve geçmişini Türkiye’ye ve topluma katkıları çerçevesinde değerlendiriyor.