Son Dakika Haberleri E-gazete 21Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Usta oyuncu Bülent Kayabaş son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Bülent Kayabaş, Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Usta oyuncunun naaşı cenaze arabasına konduğu sırada sinema ve tiyatro oyuncusu Ali Poyrazoğlu'nun gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Bülent Kayabaş için Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen veda töreninin ardından Kayabaş'ın Türk bayrağına sarılı naaşı Teşvikiye Camii'ne getirildi. Cenaze törenine usta oyuncunun eşi Selma Kepekli Kayabaş ve oğlu Ümit Kayabaş başta olmak üzere sanat camiasından çok sayıda seveni katıldı. Yakınları usta sanatçının tabutu başında dualar ederek gözyaşı döktü.
 
Usta sanatçı için öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Kayabaş'ın naaşı, alınan helalliğin ardından sevenlerinin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Bu sırada sinema ve tiyatro oyuncusu Ali Poyrazoğlu gözyaşlarına boğuldu. Usta sanatçı sevenlerinin gözyaşları arasında Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'yi dolduran çocuklara Nazım Hikmet'in 'Kız Çocuğu' isimli şiirini okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'yi dolduran çocuklara Nazım Hikmet'in 'Kız Çocuğu' isimli şiirini okudu

Helikopter kazasındaki enkaza böyle ulaşıldı

Helikopter kazasındaki enkaza böyle ulaşıldı

Etnospor Kültür Festivali göz kamaştıracak

Etnospor Kültür Festivali göz kamaştıracak

Su deposunu lüks eve çevirdiler

Su deposunu lüks eve çevirdiler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA