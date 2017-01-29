Usta oyuncu Engin Cezzar hayatını kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, sosyal medya hesabından sanatçının vefat ettiğini duyurdu.

Mesajda, "Şehir Tiyatroları Tepebaşı Tiyatrosunda 24 yaşındayken oynadığı Hamlet rolü, dünyanın en genç Hamlet'i olarak anılmış ve büyük şöhrete ulaşmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları olarak, sanatçının ailesine, tüm sevenlerine ve Türk tiyatrosuna başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Çok sayıda tiyatro oyununda yer alan ve yöneten Cezzar, 1935 yılında İstanbul’da doğdu. Robert Kolej'de başlayan tiyatro ilgisi üzerine, ABD’de Yale Drama School'da ve Actors Studio'da eğitim alarak tiyatro sanatçısı oldu.

Hamlet rolü ile Şehir Tiyatrolarında oyunculuğa başlayan Cezzar, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu ile uzun yıllar oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı.

Dormen Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, İstanbul Devlet Tiyatrosu ve Antalya Devlet Tiyatrosunda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde de rol alan sanatçı, "Kaldırım Serçesi" adlı filmin yönetmenliğini ve yapımcılığını da üstlendi.

Eşi Gülriz Sururi'nin yazdığı "Ayşe Opereti"nin yanı sıra "Ağustos Böceği", "Güneş de Batar", "Biz Kadınlar", "Evet, Evet, Evet", "Yalan Dünya", "Budala", "Yedi Kadın", "Kadı", "Bir Şehnaz Oyun" isimli eserleri yönetti.

Cezzar, "Hamlet", "Otello", "Canlı Maymun Lokantası", "Midas'ın Kulakları", Keşanlı Ali Destanı", "Teneke", "Ayak Takım Arasında" ve Kız Tavlama Sanatı" adlı tiyatroda önemli eserlerde rol alırken, "Sağır Oda", "Abdülhamit Düşerken", "Hızır Bey", "Kaldırım Serçesi", "Keşanlı Ali Destanı" ve "Bay Alkolü Takdimimdir" isimli filmlerde yer aldı.