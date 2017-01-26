Üstad ‘Müze Ev’e kavuşacak
Şiirleriyle olduğu kadar fikirleriyle de Türk edebiyatı ve düşünce hayatının her daim gündeminde olan Necip Fazıl Kısakürek adına bir müze ev oluşturulması gündemde.
İki yıl önce kurulan Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Necip Fazıl Müze Evi açmak için çalışmalara başladı. Necip Fazıl’ın torunu Şeyma Kısakürek, açılacak merkezin sadece bir müze değil, içinde seminerlerin de düzenlenebileceği, Necip Fazıl’a ait belge filmlerin izlenebileceği, şahsi eşyalarının sergileneceği bir müze ev olarak planlandığını söyledi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.