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Üstad ‘Müze Ev’e kavuşacak

Şiirleriyle olduğu kadar fikirleriyle de Türk edebiyatı ve düşünce hayatının her daim gündeminde olan Necip Fazıl Kısakürek adına bir müze ev oluşturulması gündemde.

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İki yıl önce kurulan Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Necip Fazıl Müze Evi açmak için çalışmalara başladı. Necip Fazıl’ın torunu Şeyma Kısakürek, açılacak merkezin sadece bir müze değil, içinde seminerlerin de düzenlenebileceği, Necip Fazıl’a ait belge filmlerin izlenebileceği, şahsi eşyalarının sergileneceği bir müze ev olarak planlandığını söyledi.

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