Ustalar geçidi

Beyaz Çağdaş ve Modern Sanat Müzayedesi,14 Ocak’ta Swissotel’de gerçekleşecek. Önemli koleksiyonlardan derlenmiş 222 eserin yer alacağı müzayedede Türk çağdaş sanatının usta isimlerinin eserleri satışa sunulacak. Burhan Doğançay’ın “Red & Black Composition” adlı eseriyle, modern sanatın en önemli sanatçılarından Fahrünnisa (Fahrelnissa) Zeid’in “Naughty Boy” ve “Mona” isimli eserleri de müzayedede olacak. Doğançay’ın eseri 500 bin lira muhammen bedelle, Zeid’in tablosu ise 450 - 650 bin lira tahmini fiyat aralığında satışa çıkacak.

TÜRK RESMİNDE FRANSIZ EKOLÜ

Türk çağdaş ve modern resim tarihinde “Fransız Ekolü” olarak bilinen 1950-1970 arası Paris’te yaşayan ve dönemin Avrupa Resmi’nin en önemli temsilcileri ile eş zamanlı ve bir çizgide eserler üreten Nejad Melih Devrim, Mübin Orhon, Selim Turan ve Hakkı Anlı’nın eserleri de müzayedede yer alacakFransa’da 1967’de hayatını kaybeden ve Paris Kimsesizler Mezarlığı’na defnedilen ünlü ressam Fikret Mualla’nın farklı boyutlardaki eserleri de satışa çıkacak. Etkinlikte ayrıca, Erol Akyavaş, Devrim Erbil, Neşe Erdok, Mehmet Güleryüz, Nuri İyem, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Eren Eyüboğlu, İhsan Cemal Karaburçak, İnci Eviner, Balkan Naci İslimyeli, Ahmet Güneştekin, Antonio Segui, Frank Nietsche, Natalia Dumitresco, Chant Avedissian, Susan Hefuna, Chintan Upadyay, Takashi Murakami, Damien Hirst ve Robert Indiana’nın da aralarında bulunduğu 126 sanatçının eseri sanatseverlerle buluşacak.