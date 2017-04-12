Uysal olabilir ama koyun asla…

Tahir Çonka›nın yapımcılığında çekilen filmde Müfit Can Saçıntı, Yasemin Çonka, Zihni Göktay, Ayşegül Atik, Günay Karacaoğlu, Merve Hazer, Renan Bilek, Reha Özcan, Onur Dilber, Bahar Süer, Seyithan Özdemir rol alıyor.

SIRADAN ADAMIN SIRADIŞI ÖYKÜSÜ

Aynı zamanda filmin başrolünü oynayan Saçıntı, filmin, sıradan bir adamın sıra dışı hikayesi olduğunu vurguladı. Saçıntı, “Halk arasında pısırık,uysal denilen, hayat şartlarına boyun eğen bir adam, acı bir gerçekle karşılaşınca, boyun eğdiği şartlara karşı boynunu kaldırıyor’ ifadesinde bulundu. Filmde rol alan, tecrübeli tiyatrocu Zihni Göktay da insanlara örnek olması bakımından güzel bir film yaptıklarını dile getirdi.