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Van'da 120 sanatçı ile 120 eser sergisi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) tarafından Birinci Dünya Savaşında Hoy Cephesine cephane taşırken soğuktan donarak şehit düşen 120 Vanlı kahraman çocuğun anısına “120 sanatçı ile 120 eser” resim sergisi açıldı.

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Van YYÜ tarafından kentin düşman işgalinden kurtarılışının 100. yılı dolayısıyla başlatılan etkinlikler kapsamında açılan, “120 sanatçı ile 120 eser” resim sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Resim sergisinin açılışına katılan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Birinci Dünya Savaşında Van’dan Hoy Cephesine cephane taşırken soğuktan donarak şehit düşen 120 Vanlı kahraman çocuğun anısına böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Ülkedeki seçkin 120 sanatçının eserlerini başka yerde aynı anda görmenin herkese nasip olamayacağını ifade eden Rektör Battal, “Gezmiş olduğumuz serginin iki anlamlı tarafı var. Bunlardan birincisi Türkiye’de resim alanında öne çıkmış çok önemli sanatçılarımızın eserleri sergileniyor. Bir diğer tarafı ise bu sergimizi Vanlı 120 kahraman çocuğumuz adına açmış olduk. Dolayısıyla bu çalışmalarda çok farklı projeleri olan Öğretim Görevlimiz Halit Yabalak’a ve emeği geçen her kese teşekkür ediyorum.  Belki bu kadar öne çıkmış olan sanatçılarımızın eserini bir yerde görmek başka sergide nasip olmayacaktır” dedi.

Van ilinin sanatın merkezi haline geldiğini ifade eden Van YYÜ Öğr. Gör. Halit Yabalak ise, çalışmada emeği geçen bütün sanatçılara teşekkür etti.

  

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