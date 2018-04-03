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Vecihi Hürkuş sahnede uçuyor

İlk Türk uçağı Vecihi K-6’yı yapan ve ilk Türk pilotlarından olan Vecihi Hürkuş’un hikayesi tiyatro sahnesine taşındı.

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15 yıldır yayın yapan Sahne Dergisi bünyesinde kurulan Tiyatro Sahneden, ilk oyunuyla seyirci karşısına çıktı. Tiyatro Sahneden ilk oyun olarak Vecihi Hürkuş’un uçak mühendisliği alanındaki çalışmalarını ve yaşam öyküsünü oyunlaştırdı. Mansur Erk’in yazdığı, Orhan Karataş’ın yönettiği oyunda Vecihi Hürkuş’u Murat Demirbaş oynuyor. ‘Ben Tayyareci Vecihi Hürkuş’ adını taşıyan tek kişilik oyun yurt içi ve yurt dışı turneleriyle seyirci karşısına çıkacak. 

Tek kişilik oyunda Vecihi Hürkuş’u Murat Demirbaş oynuyor.

 

PORTRE / VECİHİ HÜRKUŞ

Türk havacılık tarihinin en üretken ve girişimci kişilerinden olan Vecihi Hürkuş 6 Ocak 1896’da İstanbul’da doğdu. Türkiye’nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisi olarak tarihe geçti. Türkiye’nin ilk yerli uçağını üreten Hürkuş, Ankara’da 16 Temmuz 1969 tarihinde Gülhane Askerî Tıp Akademisi Hastanesi’nde vefat etti.

HAYATI FİLM OLDU

Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş’un hayatı bir sinema filmine de konu oldu. Kudret Sabancı’nın yönettiği ‘Hürkuş: Göklerdeki Kahraman’  25 Mayıs’ta sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

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