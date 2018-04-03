Vecihi Hürkuş sahnede uçuyor

Tek kişilik oyunda Vecihi Hürkuş’u Murat Demirbaş oynuyor.

PORTRE / VECİHİ HÜRKUŞ

Türk havacılık tarihinin en üretken ve girişimci kişilerinden olan Vecihi Hürkuş 6 Ocak 1896’da İstanbul’da doğdu. Türkiye’nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisi olarak tarihe geçti. Türkiye’nin ilk yerli uçağını üreten Hürkuş, Ankara’da 16 Temmuz 1969 tarihinde Gülhane Askerî Tıp Akademisi Hastanesi’nde vefat etti.

HAYATI FİLM OLDU

Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş’un hayatı bir sinema filmine de konu oldu. Kudret Sabancı’nın yönettiği ‘Hürkuş: Göklerdeki Kahraman’ 25 Mayıs’ta sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.