Venezuela ile Sony arasında dizi savaşları

Venezuela, Sony Pictures’ın Kolombiya’da çektiği, eski Devlet Başkanı Hugo Chavez’in hayatını konu alan “El Commandante” adlı televizyon dizisine “karşı hamle” olarak Chavez’i anlatan kendi dizilerini yapacağını açıkladı BBC’de yer alan habere göre, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dizinin eski Devlet Başkanı Chavez’in çarpıtılmış bir imgesini ekranlara yansıttığını savunurken, hükümetinin Chavez’in hayat hikayesini hakkıyla anlatacak bir dizi projesi için çalışmalara başlayacağını belirtti.

Dizi 60 bölüm devam edecek

2013 yılında yakalandığı kanser hastalığına yenilerek hayata veda eden Venezuelalı liderin mirası hem ülkesinde hem de Latin Amerika genelinde halen tartışmalara konu oluyor. Destekçileri, Chavez’in 1999 yılında iktidara gelmesinden vefatına kadar 14 yıl içinde ülkede ekonomik eşitsizliklerin, yoksulluğun ve beslenme eksikliğini giderilmesindeki rolüne vurgu yaparken, muarızları onu bir zamanlar başarılı bir ekonomiye sahip olan Latin Amerika ülkesini popülist bir yönetimle mali çöküntüye sürüklemekle suçluyor. Chavez’in hayatını çocukluktan, gençliğe ve ardından yetişkinliğe 60 bölümde anlatması planlanan tartışmalı dizi, bahar ayında da ABD’de İspanyolca yayın yapan Telemundo TV kanalında gösterilmeye başlanacak.