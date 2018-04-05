Verdi’nin son başyapıtı Falstaff operası perde açıyor

Dünyada ilk kez, 1893 yılında Milano'da prömiyeri yapılan ‘Falstaff’ operası, Giuseppe Verdi'nin son başyapıtı olması özelliğini taşıyor. William Shakespeare’in ‘Windsor’un Şen Kadınları’ ve ‘IV. Henry’ oyunlarından uyarlanarak hazırlanmış olan eserin, Verdi tarafından bestelenmek istenmesinin en büyük nedeni, Verdi'nin Shakespeare'e olan hayranlığı… Eserin librettosu ise Arrigo Boito tarafından yazıldı.

Verdi, birçok dramatik ve trajik opera bestesinin ardından, bu gülünç, muzip ve nükteli opera eserini bestelerken büyük bir keyif aldığından bahsetmişti. 14. yüzyılda, İngiltere’de geçen eserde, Shakespeare'in yarattığı en eğlenceli karakterlerden biri olan şişman çapkın Falstaff'ın, aynı anda evli ve iki iyi dost olan Alice Ford'u ve Meg Page'i baştan çıkarmaya çalışması ile zincirleme olaylar başlar. Bu insanlık komedyasında; aşk, para, hırs, entrika gibi tüm beşeri duygular yaşanıyor.

İtalyanca olarak seslendirilecek olan eserin rejisörlüğünü Renato Bonajuto üstlenirken, orkestra şefliğinde Roberto Gianola ve Can Okan dönüşümlü olarak görev alacaklar. Dekor tasarımı Efter Tunç'a, kostüm tasarımı Ayşegül Alev'e, ışık tasarımı ise Yakup Çartık'a ait. Eserin koro şefi ise Paolo Villa. Işık Belen, Kevork Tavityan, Caner Akgün, Alper Göçeri, Murat Güney, Caner Akın, Ahmet Baykara, Çağrı Köktekin, Can Reha Gün, Engin Yavuz, Göktuğ Alpaşar, Ali Haydar Taş, Şebnem Ağrıdağ, Ayşe Sezerman, Deniz Yetim, Dilruba Akgün, Özgecan Gençer, Sevim Zerenaoğlu, Aylin Ateş , Deniz Likos, Nesrin Gönüldağ, Barbora Fritscher Hitay, Elif Tuğba Tekışık eserde dönüşümlü olarak yer alıyorlar.