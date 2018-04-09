Verdi’nin son başyapıtı İstanbul’da

William Shakespeare’in “Windsor’un Şen Kadınları” ve “IV. Henry” oyunlarından uyarlanarak hazırlanan ve Giuseppe Verdi´nin son başyapıtı olma özelliğini taşıyan “Falstaff” operası, Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi´nde prömiyer yaptı. Dünyada ilk kez 1893 yılında Milano´da sahnelenen “Falstaff” eserinin librettosu ise Arrigo Boito imzası taşıyor. Falstaff operası, 10, 11, 13, 14, 21, 24 ve 25 Nisan tarihlerinde Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi´nde perde açmaya devam edecek.