Yabancı gözüyle ‘Güzel Türkiyem’
Kimi Ukrayna’dan, kimi Kazakistan’dan, İngiltere’den ve hatta Belarus’tan... Uluslararası Sanat Projesi kapsamında 9’u yabancı 10 ressamın bir araya gelerek açtığı “Güzel Türkiyem” adlı sergi sanatseverlerle buluştu.
Türkiye’nin tarihi ve kültürel güzelliklerini yansıtan sergi, 15 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek. Eserleri sergilenen ressamlardan Ukraynalı Elvira Yakovchik, arkadaşlarıyla katıldıkları bir fuarda Türkiye’nin güzelliklerinden etkilendiklerini ve “Güzel Türkiyem” sergisini açmaya karar verdiklerini anlattı. Sergide Yakovchik’in yanı sıra, Anastasia Lapitskaya, Cornelia Margan, Ethem Baymak, Janara Sabden, Stefan Hadzi Nikolov, Svetlana Elantseva, Vahid Novruzov ve İlham Enveroğlu ile Tülay Deniz Gümüş’ün eserleri yer alıyor.
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