Yabancı gözüyle ‘Güzel Türkiyem’

Türkiye’nin tarihi ve kültürel güzelliklerini yansıtan sergi, 15 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek. Eserleri sergilenen ressamlardan Ukraynalı Elvira Yakovchik, arkadaşlarıyla katıldıkları bir fuarda Türkiye’nin güzelliklerinden etkilendiklerini ve “Güzel Türkiyem” sergisini açmaya karar verdiklerini anlattı. Sergide Yakovchik’in yanı sıra, Anastasia Lapitskaya, Cornelia Margan, Ethem Baymak, Janara Sabden, Stefan Hadzi Nikolov, Svetlana Elantseva, Vahid Novruzov ve İlham Enveroğlu ile Tülay Deniz Gümüş’ün eserleri yer alıyor.